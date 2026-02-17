Медия без
ВСС махна окръжния прокурор на Плевен по искане на Сарафов

18 Февр. 2026Обновена
Владимир Николов има 14 дни да обжалва решението на Прокурорската колегия на ВСС.
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет махна днес Владимир Николов от поста окръжен прокурор на Плевен. С 6 гласа "за" и един "против" съветът реши, че той е допуснал дисциплинарни нарушения. Обсъждането, което е при закрити врати, продължи близо 2 часа. След това Стефан Петров от съвета обяви наказанието за неизпълнение на други служебни задължения и за неупражнен контрол като административен ръководител.

Николов има 14 дни, за да обжалва пред Върховния административен съд.

Искането за дисциплинарното наказание дойде от Борислав Сарафов миналия април, когато той все още законно заемаше поста изпълняващ функциите главен прокурор. Според Сарафов Николов не е изпълнявал служебните си задължения на окръжен прокурор.

Тъй като Прокурорската колегия по принцип не се отклонява от курса, зададен от Сарафов, се очакваше и предложението му да бъде подкрепено, както и стана.

То дойде след проверка на дейността на окръжната прокуратура, обхващаща периода от лятото на 2023 г. до края на 2024 г., извършена от инспектората на Върховната касационна прокуратура.

Ревизията е установила, че Владимир Николов с ред свои заповеди системно е нарушавал принципа на случайния подбор при разпределение на преписките и досъдебните производства в ръководената от него прокуратура, обясниха от прокуратурата миналата година. И изтъкнаха десетки такива случаи, без да влизат в конкретика за какво са точно делата.

Тематичната ревизия спрямо Николов е установила и че в качеството си на окръжен прокурор той е допуснал и друго нарушение на Закона за съдебната власт, продължава съобщението на прокуратурата. Според инспектората на ВКП Николов е осъществил контрол за спазване на сроковете за мерките за процесуална принуда и така се стигнало до нарушение по отношение на обвиняеми по шест досъдебни производства.

Любопитна подробност е, че по времето, когато беше поискана дисциплинарката Николов беше председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ). Поста той заемаше от 2020 г., още от времето на главния прокурор Иван Гешев. Негови колеги свързват дисциплинарната проверка именно с тази му дейност и недоволството на Сарафов, че асоциацията не го защитава достатъчно. Предложението на Сарафов дойде точно в навечерието на общото събрание на асоциацията в почивната база на прокуратурата в Цигов чарк и предвиден избор на нов председател на асоциацията. Сарафов се е изказвал срещу Николов и асоциацията на отчетното събрание на редица прокуратури през седмиците преди сбирката на АПБ, разказаха прокурори пред "Сега". Развил е тезата, че Николов не може да е председател на асоциацията, тъй като гилдийната организация не го е защитила (Сарафов) в процедурата за избор на главен прокурор.

В крайна сметка ръководството на асоциацията беше подменено с приближени до Сарафов прокурори, като новата шефка на организацията - Елица Калпачка, наскоро стана районен прокурор на Благоевград.

Струва си да се отбележи и че след близо година протакане, дисциплинарното производство беше решено точно в навечерието на изборите и ще остави Плевен без титулярен окръжен прокурор във време, когато се очаква да се противодейства на търговията с гласове.

