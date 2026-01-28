Новият спецпрокурор за разследване на главния още не е встъпил

Булфото Антон Урумов беше изтеглен електронно сред шепата съдии, дали съгласие да са специален прокурор. Сарафов беше подал искане да присъства на жребия, но не дойде. На снимката се вижда зам.-председателката на ВКС Лада Паунова.

В момента механизмът за разследване на главния прокурор е на трупчета. Мандатът на предишния спецпрокурор Даниела Талева изтече в началото на декември м.г. За неин приемник на 12 декември беше определен Антон Урумов от Софийския градски съд. На 22 декември Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го назначи за прокурор във Върховната касационна прокуратура и даде 14 дни за обжалване на това решение. По принцип Урумов би трябвало да има едномесечен срок, за да встъпи в новата си временна длъжност. Оказва се обаче, че още не е. Пред "Сега" той каза, че още не е получил акта си за встъпване и не пожела да коментира друго.

Всъщност, актът за встъпване на Урумов, който ще разследва Борислав Сарафов, трябва да дойде от... Сарафов. "Сега" отправи въпроси до шефа на прокурорския пресцентър по темата, но те, както обикновено, останаха без отговор.

От ВСС обясниха, че вчера е изтекъл срокът за обжалване и сега тече 3-дневен срок, в който Урумов да бъде уведомен за решението да бъде специален прокурор. А Сарафов трябва да издаде акта за встъпване.

Други абсурди, свързани с механизма за разследване на главния прокурор, са, че специалният прокурор няма администрация и ползва тази на главния прокурор и дори оставя главния прокурор да се произнася по искания за достъп до обществена информация. Формално дори отпуските на специалния прокурор се разрешават от главния.