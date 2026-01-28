Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Новият спецпрокурор за разследване на главния още не е встъпил

Днес, 14:57
Антон Урумов беше изтеглен електронно сред шепата съдии, дали съгласие да са специален прокурор. Сарафов беше подал искане да присъства на жребия, но не дойде. На снимката се вижда зам.-председателката на ВКС Лада Паунова.
Булфото
Антон Урумов беше изтеглен електронно сред шепата съдии, дали съгласие да са специален прокурор. Сарафов беше подал искане да присъства на жребия, но не дойде. На снимката се вижда зам.-председателката на ВКС Лада Паунова.

В момента механизмът за разследване на главния прокурор е на трупчета. Мандатът на предишния спецпрокурор Даниела Талева изтече в началото на декември м.г. За неин приемник на 12 декември беше определен Антон Урумов от Софийския градски съд. На 22 декември Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го назначи за прокурор във Върховната касационна прокуратура и даде 14 дни за обжалване на това решение. По принцип Урумов би трябвало да има едномесечен срок, за да встъпи в новата си временна длъжност. Оказва се обаче, че още не е. Пред "Сега" той каза, че още не е получил акта си за встъпване и не пожела да коментира друго.

Всъщност, актът за встъпване на Урумов, който ще разследва Борислав Сарафов, трябва да дойде от... Сарафов. "Сега" отправи въпроси до шефа на прокурорския пресцентър по темата, но те, както обикновено, останаха без отговор.

От ВСС обясниха, че вчера е изтекъл срокът за обжалване и сега тече 3-дневен срок, в който Урумов да бъде уведомен за решението да бъде специален прокурор. А Сарафов трябва да издаде акта за встъпване.

Други абсурди, свързани с механизма за разследване на главния прокурор, са, че специалният прокурор няма администрация и ползва тази на главния прокурор и дори оставя главния прокурор да се произнася по искания за достъп до обществена информация. Формално дори отпуските на специалния прокурор се разрешават от главния.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Антон Урумов, механизъм за разследване на главния прокурор, Борислав Сарафов

Още новини по темата

Нов сигнал иска разследване на Сарафов за две престъпления
28 Яну. 2026

Плюшени зайчета "скочиха" към ВСС с искане за оставка на Сарафов
22 Яну. 2026

Протестът пред Съдебната палата: СарафOFF, вън!
21 Яну. 2026

ВКС е сезиран да реши Сарафов законен главен прокурор ли е
21 Яну. 2026

Брадясали дела тръгват отначало след избора на спецпрокурор
14 Яну. 2026

Хората на Сарафов натискат случаят му да влезе в евродоклада за България
12 Яну. 2026

"Да, БГ": Не може да има честни избори със Сарафов
08 Яну. 2026

Въпросът дали Сарафов узурпира властта виси пред КС
07 Яну. 2026

Безхаберието за КПК и главния прокурор коства вече 370 млн. евро
28 Дек. 2025

Сарафов се страхува да го разследва някой като Цариградска
22 Дек. 2025

Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
13 Дек. 2025

Бивш спецсъдия е новият прокурор, който ще разследва Сарафов
12 Дек. 2025

Съюзът на съдиите: Сарафов използва прокуратурата за лични цели
11 Дек. 2025

Съдът подпечата отказа на Талева да разследва Сарафов, че узурпира властта
09 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?