"СарафOFF, уволнен си'': Протестиращи в София искат оставката на Сарафов

Очаква се утре Прокурорската колегия на ВСС да заседава относно определянето на нов временно изпълняващ функциите главен прокурор

10 Март 2026
Пореден протест с искане за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов
БГНЕС
Пореден протест с искане за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за оставката на изпълняващия функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието е организирано от инициатива "Правосъдие за всеки" и е под наслов "СарафOFF, уволнен си!", предава БТА.

В района има засилено полицейско присъствие, а движението е ограничено. 

Според организаторите в една правова държава временната власт не може да се превръща във вечна, както мнозинството във Висшия съдебен съвет (ВСС) чрез процедурни хватки се опитва да наложи. Борислав Сарафов продължава да заема поста и.ф. главен прокурор, противно на закона.

Прокурорската колегия е показала, че не взима сама решения, а изпълнява политически поръчки, така че видимо напрежението не е качено до достатъчна степен, така че Сарафов да стане наистина неудобен и да бъде "захвърлен под автобуса", каза пред медиите адвокат Емил Георгиев от "Правосъдие за всеки".

Според него Прокурорката колегия не е обвързана с предходното си становище по въпроса и може да пререши, ако приеме, че са налице нови обстоятелства. Нови обстоятелства има много, включително и Прокуратурата, с днешното назоваване на доказателства по разследване срещу неназован европейски прокурор, показва, че видимо над година е знаела, че някъде се раздават подкупи, но не е предприела действия за сваляне на функционалния имунитет на българския европрокурор, ако става въпрос за нея, допълни Георгиев. 

Без истинско правосъдие и истински, и независим главен прокурор България няма как да има честни избори, каза Петър Танев от "Студенти против мафията". Важно е да гласуваме, защото от това ни зависи бъдещето. Не би било възможно да уча право и да работя тук и в същото време да има един човек на върха на прокуратурата, който отказва да спазва законите, каза още Танев.

Очаква се утре Прокурорската колегия на ВСС да заседава относно определянето на нов временно изпълняващ функциите главен прокурор.

