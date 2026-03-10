Сарафов яростно контраатакува Янкулов и Теодора Георгиева

Ръководената от Борислав Сарафов прокуратура проведе яростна контраатака срещу служебния правосъден министър Андрей Янкулов и срещу българския европрокурор Теодора Георгиева. Това стана само дни след разкритията и обвиненията срещу Сарафов и софийската градска прокурорка Емилия Русинова от страна на Георгиева, направени в интервю по Нова тв и часове след като министърът на правосъдието обяви, че не трябва да се чакат изборите, за да бъде махнат и.ф. главен прокурор.

Контраатаката на държавното обвинение дойде с официално съобщение, озаглавено "Институционална позиция във връзка с политически атаки срещу българската и Европейската прокуратура". Въпросната позиция е придружена и с два файла, от които трябва да се вижда кореспонденцията между българската и европейската прокуратура по линия на европрокурора Теодора Георгиева.

Позицията е мотивирана с това, че в действията на служебния зам. министър-председател и министър на правосъдието "освен уронване на престижа на българската прокуратура е налице и засягане на авторитета на Европейската прокуратура". Заради това и "ПРБ предоставя информация, съдържаща фактологията и официалната комуникация по случая с отстранения от длъжност и признат от колегията на Европейската прокуратура „за виновен в сериозно нарушение“ български представител".

Прокуратурата твърди, че по инициатива на Европейския главен прокурор Лаура Кьовеши през 2025 г. са проведени съвместни действия с българското държавно обвинение, свързани с „отстранения от длъжност български представител“ в Европейската прокуратура.

В писмо до българското държавно обвинение Кьовеши "посочва, че в Европейската прокуратура е образувана преписка относно предполагаема корупция на българския европейски прокурор вследствие на получен в институцията сигнал от частно лице на 24 октомври 2023 г.", твърди българската прокуратура в позицията си.

"С оглед публикация в българска медия от 10 март 2025 г. относно „писмо и видеозапис на разговор между Теодора Георгиева и Петьо Еврото“, Европейският главен прокурор отправя официално искане за предоставяне на „всякаква информация, съотносима към текущото наказателно разследване на г-жа Георгиева", пише в позицията.

Пак там се твърди, че "в отговор на писмото на Европейския главен прокурор и след изрично предоставено разрешение от наблюдаващия прокурор, на 3 юни 2025 г. и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов изпраща отговор до г-жа Лаура Кьовеши". Отговорът съдържал "справка в обем от 5 страници, изготвена от наблюдаващия прокурор по образувано на 25 април 2025 г. в Софийска градска прокуратура досъдебно производство за това, че в периода от началото на 2020 г. до месец март 2025 г. на територията на страната и в чужбина, при условията на продължавано престъпление, е използвано служебното положение на длъжностно лице - съдия в АССГ и европейски прокурор в Европейската прокуратура, за да бъде набавена противозаконна облага – парични суми"

"В справката се съдържат извадки от показания на трима свидетели, разпитани в хода на разследването, които сочат за ежемесечно предоставяне от „Пепи Еврото“ на сумата от 10 000 лева на магистрата „Теди Еврото“", твърди в позицията си прокуратурата.

"Категорично неверни и клеветнически са твърденията, че посочените по-горе записи са разпространявани от прокуратурата или от „кабинета на главния прокурор“. Подобни внушения представляват пореден опит за въвличане на прокуратурата в публични спекулации, които нямат никакво фактическо основание", пишат още от българското държавно обвинение.

Оттам плашат, че ръководството на ПРБ ще информира Европейския главен прокурор Лаура Кьовеши и комисаря по демокрация, правосъдие, върховенство на закона и защита на потребителите Майкъл Макграт "за извършени от служебния вицепремиер и министър на правосъдието действия, които на практика представляват опит за дискредитиране на приключилата дисциплинарна процедура на Европейската прокуратура".

Часове по-рано правосъдният министър Андрей Янкулов призова да не се чакат изборите, за да бъде махнат Борислав Сарафов и го атакува заради негови действия спрямо българския европрокурор Теодора Гергиева. Министърът на правосъдието направи това в пост във Фейсбук.

"Затискащият с огромна тежест правосъдието ни въпрос за смяната на фактически изпълняващия длъжността главен прокурор не е партийно-политически. Неговото решаване не може и не бива да бъде предмет на политически договорки, за да бъде оставено да чака бъдещо преразпределение на силите, което да е в състояние да ги постигне", написа Янкулов и добави:."Единственото, за което става дума тук, е възстановяването на някаква обикновена нормалност".

Българската европрокурорка пусна сигнал срещу Пеевски и Сарафов Теодора Георгиева - българският представител в колегията на Европейската прокуратура, е подала сигнал до Министерството на правосъдието "за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България

Според правосъдния министър в България трябва да има изпълняващ длъжността главен прокурор, който "не действа като главен прокурор в нарушение на закона, признат е за такъв от върховните съдии и за него няма документално потвърдена информация, че е говорил пред европейски прокурори на среща в рамките на важна дисциплинарна процедура как българската прокуратура разполага с доказателства за корупция на българския европейски прокурор".

Кьовеши иска уволнението на българския европрокурор Колегията на Европейската прокуратура призна българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна в тежко нарушение. Това съобщи пресслужбата на ръководената от Лаура Кьовеши институция.

"Обаче обвинение за корупция на българския европейски прокурор българската прокуратура не е повдигнала. Защо не е повдигнала, ако такива доказателства има? Защо е говорил това, ако няма?", пита правосъдният министър.

Янкулов има предвид твърденията на самия български европрокурор Теодора Георгиева, че и.ф. главен прокурор e казал пред хора от европрокуратурата, ръководена от Лаура Кьовеши, че тя e взимала подкупи по делото "Чирен" и ще да бъдат представени протоколи от разпити на хора, които го твърдят. След това обаче не са дадени каквито и да е доказателства, твърди Георгиева.

"Даваме ли си въобще сметка за сериозността на това разкритие, докато се занимаваме с какви ли не други повече или по-малко важни въпроси около публичната изява на българския европейски прокурор онзи ден? Останала впрочем без никакъв коментар ден по-късно от директно засегнатите от нея главен и градски прокурор", пише Янкулов.

"Правосъдието ни буквално се задушава под тежестта на това моментно състояние и за да си поеме въздух, то трябва да бъде час по-скоро преустановено", завършва правосъдният министър.

ОТГОВОР

По-късно Янкулов отговори на "институционалната позиция" на прокуратурата. В неговата позиция има адмирации, че прокуратурата е споделила информация за "съществуването на разследване от изключително висок обществен интерес, свързано с мрежата за паралелно правосъдие "Осемте джуджета" и твърдяното корупционно участие в нея на високопоставен магистрат от правосъдната система на Европейския съюз, включително преразказ на показанията на трима свидетели от делото".

Той обаче апелира прокуратурата да прояви същия стандарт на прозрачност и за други показания за мрежата "Осемте джуджета", "касаещи всички други високопоставени магистрати, в това число административни ръководители на ключови прокуратури".

Обръща и внимание, че са скрити номера на воденото наказателно производство, името на наблюдаващия прокурор, част от датите на съответната комуникация и статуса на разследването към момента. И отново пита защо, ако е имало доказателства за подкупи срещу Георгиева, тя не е обвиняема. "Остава изключително притеснителното впечатление, че подобен тип наказателни производства се използват за други цели, като например злепоставяне, сплашване, дискредитиране и др.", казва Янкулов.

И ОЩЕ

Служебният министър на правосъдието и Андрей Янкулов е поискал среща с европейския комисар по правосъдието и ръководството на европейската прокуратура по казуса с европейския прокурор Теодора Георгиева, която подаде сигнал за натиск.

Теодора Георгиева твърди, че висши представители на българската прокуратура и санкциониран политически лидер са уронили авторитета на Европейската прокуратура. Това каза зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска, цитирана от Би Ти Ви.

Сигналът от Георгиева е „за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“.

Янкулов е предал сигнала на Георгиева на ад хок прокурора Антон Урумов, защото тя публично е оповестила, че има съмнения за оказван натиск от изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. А според законодателството ни, само Урумов може да го разследва.

Янкулов е предприел и действия с цел събиране на информация относно изложените в сигнала обстоятелства с оглед преценка за евентуално ангажиране на дисциплинарна отговорност от магистрати.