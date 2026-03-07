Медия без
Андрей Янкулов назначи трети зам.-министър на правосъдието

Таня Радуловска е бивш съдия, а сега работи като адвокат

Днес, 11:21
Таня Радуловска
bTV
Таня Радуловска

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкуов обяви на профила си във "Фейсбук", че е назначил трети свой заместник. Това е Таня Радуловска, която е бивш председател на Съюза на съдиите, а в момента работи като адвокат.

"Познавам Таня от 19 години, когато започвах като младши прокурор в Софийска районна прокуратура, а тя беше съдия в Софийски районен съд. Винаги е била един от примерите за мен (но и далеч не само за мен) с професионализма си като магистрат - написа Янкулов. - Преди години Таня беше много силен и авторитетен глас за качествена промяна в правосъдната система. Радвам се, че успях да я убедя да се завърне към това. Вярвам, че с житейския и правния си опит на адвокат и магистрат Таня ще бъде безценно попълнение в младия ръководен екип на Министерство на правосъдието."

Още преди пет дни Янкулов посочи първите си двама зам.-министри. Това са съдията Андрей Георгиев и прокурорът Георги Балков.

