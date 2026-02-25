Кьовеши иска уволнението на българския европрокурор

ПРБ - пресцентър 29 май 2024 г. Лаура Кьовеши с Борислав Сарафов и Теодора Георгиева. По това време той все още беше законен и.ф. главен прокурор, а срещу Георгиева нямаше дисциплинарно производство.

Колегията на Европейската прокуратура призна българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна в тежко нарушение. Това съобщи пресслужбата на ръководената от Лаура Кьовеши институция. Колегията е приела за установени, нарушенията, описани в становището на Дисциплинарния съвет, съставен от високопоставени действащи или бивши представители на европейските институции, се казва още в съобщението.

Колегията не наложи наказание, тъй като нарушенията са толкова сериозни, че може да се стигне и до освобождаване от длъжност на европейския прокурор от България.

Кьовеши е информирала Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за решението, както и за становището на Дисциплинарния съвет.

По регламент единствено Съдът на Европейския съюз може да освободи европейски прокурор поради тежко нарушение, като искането за това може да бъде отправено от Европейския парламент, Съвета или Комисията. Затова преди да вземе решение за налагане на по-лека санкция, европейската прокуратура оставя на отговорните институции да преценят дали да не поискат уволнението на Георгиева.

Българският европейски прокурор остава отстранен от длъжност до постановяване на окончателно решение, като възнаграждението му е замразено, се казва още в съобщението.

Европрокуратурата предупреждава, че към момента няма да бъде оповестявана допълнителна информация.

ПРЕДИСТОРИЯТА

През март 2025 г. Кьовеши отстрани Георгиева от длъжност, докато тече проверка на независимостта ѝ. Това беше безпрецедентно събитие в кратката история на европейската прокуратурата. Самата Георгиева се оплака от натиск от Делян Пеевски по делото "Чирен", което дойде като допълнение към разкритията ѝ за чистка на свидетели и за саботаж от българските власти на разследванията на европрокуратурата в България. Нещо, което Кьовеши още през 2023 г. призна в интервю за "Сега" и от което Георгиева дотогава не се беше оплаквала.

Междувременно в публичното пространство се завъртя видеоклип, уж пратен от съдебния лобист Петьо Петров - Еврото, придружен с писмо, в което Георгиева се обвинява и за подкупи. Във видеото Петров и жена, чието лице не се вижда, но се твърди, че е Георгиева, обсъждат избора на български европрокурор. Действието предполагаемо се развива в емблематичния ресторант "Осемте джуджета". Накрая Петьо Еврото ѝ казва: "Решили сме го. Ставаш и това е. Пък после к’вото стане". По това време Теодора Георгиева бе избрана за представител на България в Европейската прокуратура.

На 12 март, около 2 седмици преди отстраняването на Георгиева, Софийската градска прокуратура съобщи, че започва проверка по случая и я възлага на Комисията за противодействие на корупцията (вече закрита). Трябваше да се снемат сведения от всички замесени, както и да се възложи "експертна справка, която да установи дали разговарящите в разпространения видеоматериал са същите, за които се твърди, че едното от тях дава 10 000 лв. месечно на другото".

И досега прокуратурата не е отговорила на въпросите, зададени от "Сега" през юни 2025 г. какво се случва с тази проверка, назначена ли е експертната справка, снети ли са сведения от Георгиева.

Така и няма официална информация дали и как приключи разследването на пожара, при който в плевенско село загина майката на Георгиева. Това разследване беше възложено на националното следствие.

Георгиева досега не е коментирала нито дали е жената от записа, нито проверката на европрокуратурата.