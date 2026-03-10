Прокуратурата: Като държи Сарафов, ВСС не е извършил престъпление

ПРБ Борислав Сарафов няма никакви скрупули да се явява пред прокурори. Вчера присъства на встъпването в длъжност на новия районен прокурор на София - Марин Малчев (вторият от ляво надясно).

Членовете на Прокурорската колегия, които не изпълниха закона да определят нов изпълняващ функциите главен прокурор миналия юли, не са извършили престъпление. Те са колективен орган, вземат решенията си с гласуване, а престъплението по служба може да бъде извършено само от конкретно лице. "В случая не може да се твърди, че конкретно длъжностно лице е нарушило или неизпълнило служебните си задължения, или да е превишило властта и правата си."

С тези аргументи прокурор Албена Рачева от Софийската градска прокуратура отказва да образува досъдебно производство по сигнал срещу членовете на Прокурорската колегия. "Сега" се запозна както със сигнала, така и с прокурорското постановление.

В сигнала се припомня за законовите промени от януари 2025 г., които ограничиха един и същи магистрат да изпълнява функциите на главен прокурор за не повече от шест месеца. В случая със Сарафов тези шест месеца от влизането в сила на закона изтекоха на 21 юли. (Той е изпълняващ функциите главен прокурор още от юни 2023 г., но шестте му месеца се броят от влизането в сила на новите правила.) Точно това приема и Наказателната колегия на Върховния касационен съд, според която след 21 юли Сарафов няма легитимност на поста.

Въпреки това обаче Прокурорската колегия на ВСС прие - веднъж в началото на юли, и после през септември м.г., че Сарафов е заварено положение и законът важи от "другия път". "Всеки гласувал за това следва да носи лична наказателна отговорност, за неизпълнение на действащи законови разпоредби", се казва в сигнала. Според подателя му, с неизпълнението на закона членовете на ВСС са целили да набавят облага за Сарафов - материални и нематериални. А от това са настъпили значителни вредни последици - прокуратурата е оставена без ръководител и сринато доверие на обществото.

Припомнят се и аргументите на кадровиците от юли. Тогава Йордан Стоев (същият, който в записан с Иван Гешев разговор нарича колегите си от ВСС "въшки") казва, че ако Сарафов бъде махнат като изпълняващ функциите, това ще доведе до "негативни последици и дестабилизиране в работата на прокуратурата, тъй като ще се създаде една обстановка на несигурност и съответно ще се получат едни трусове в управлението на прокуратурата". Калина Чапкънова - друго острие в колегията, също взема думата, за да каже, че изборът на нов изпълняващ функциите "би довело до невъзможност да се изпълняват функциите в пълен обем".

В сигнала се припомня още, че Стоев и Чапкънова протичат по прокурорски преписки в Софийската градска прокуратура. Те бяха образувани в турбулентните времена, преди Иван Гешев да бъде уволнен като главен прокурор. Известно е, че има преписки, свързани и с други кадровици - например Гергана Мутафова и Георги Кузманов. Това би могло да постави тези членове на ВСС в зависимост.

ПОСЛЕДНА ТОЧКА

Предложението от министъра на правосъдието за определяне на временно изпълняващ функциите главен прокурор е влязло като последна, 28-а точка в дневния ред за днешното заседание на Прокурорската колегия.

На 26 февруари, когато темата беше коментирана от Пленума на Висшия съдебен съвет, Огнян Дамянов - единственият член на Прокурорската колегия, който взе думата по време на дискусията, вкара сюжета, че може да се изчака произнасянето на Конституционния съд, пред който е оспорена разпоредбата за шестте месеца. Това би подсигурило на Сарафов още около година на поста.

Междувременно вчера 5 неправителствени организации (Български Хелзинкски комитет, Институт за пазарна икономика, Антикорупционен фонд, Български институт за правни инициативи и Български адвокати за правата на човека) призоваха колегията да избере нов изпълняващ функциите. В позицията си те подчертават, че Сарафов не просто е нелегитимен, но и неподходящ.

Съюзът на съдии в България също излезе с подобен призив.