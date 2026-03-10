Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Прокуратурата: Като държи Сарафов, ВСС не е извършил престъпление

Прокурорската колегия на съвета обсъжда днес да назначи ли нов и.ф. главен прокурор

Днес, 06:04
Борислав Сарафов няма никакви скрупули да се явява пред прокурори. Вчера присъства на встъпването в длъжност на новия районен прокурор на София - Марин Малчев (вторият от ляво надясно).
ПРБ
Борислав Сарафов няма никакви скрупули да се явява пред прокурори. Вчера присъства на встъпването в длъжност на новия районен прокурор на София - Марин Малчев (вторият от ляво надясно).

Членовете на Прокурорската колегия, които не изпълниха закона да определят нов изпълняващ функциите главен прокурор миналия юли, не са извършили престъпление. Те са колективен орган, вземат решенията си с гласуване, а престъплението по служба може да бъде извършено само от конкретно лице. "В случая не може да се твърди, че конкретно длъжностно лице е нарушило или неизпълнило служебните си задължения, или да е превишило властта и правата си." 

С тези аргументи прокурор Албена Рачева от Софийската градска прокуратура отказва да образува досъдебно производство по сигнал срещу членовете на Прокурорската колегия. "Сега" се запозна както със сигнала, така и с прокурорското постановление.

В сигнала се припомня за законовите промени от януари 2025 г., които ограничиха един и същи магистрат да изпълнява функциите на главен прокурор за не повече от шест месеца. В случая със Сарафов тези шест месеца от влизането в сила на закона изтекоха на 21 юли. (Той е изпълняващ функциите главен прокурор още от юни 2023 г., но шестте му месеца се броят от влизането в сила на новите правила.) Точно това приема и Наказателната колегия на Върховния касационен съд, според която след 21 юли Сарафов няма легитимност на поста.

Въпреки това обаче Прокурорската колегия на ВСС прие - веднъж в началото на юли, и после през септември м.г., че Сарафов е заварено положение и законът важи от "другия път". "Всеки гласувал за това следва да носи лична наказателна отговорност, за неизпълнение на действащи законови разпоредби", се казва в сигнала. Според подателя му, с неизпълнението на закона членовете на ВСС са целили да набавят облага за Сарафов - материални и нематериални. А от това са настъпили значителни вредни последици - прокуратурата е оставена без ръководител и сринато доверие на обществото.

Припомнят се и аргументите на кадровиците от юли. Тогава Йордан Стоев (същият, който в записан с Иван Гешев разговор нарича колегите си от ВСС "въшки") казва, че ако Сарафов бъде махнат като изпълняващ функциите, това ще доведе до "негативни последици и дестабилизиране в работата на прокуратурата, тъй като ще се създаде една обстановка на несигурност и съответно ще се получат едни трусове в управлението на прокуратурата". Калина Чапкънова - друго острие в колегията, също взема думата, за да каже, че изборът на нов изпълняващ функциите "би довело до невъзможност да се изпълняват функциите в пълен обем".

В сигнала се припомня още, че Стоев и Чапкънова протичат по прокурорски преписки в Софийската градска прокуратура. Те бяха образувани в турбулентните времена, преди Иван Гешев да бъде уволнен като главен прокурор. Известно е, че има преписки, свързани и с други кадровици - например Гергана Мутафова и Георги Кузманов. Това би могло да постави тези членове на ВСС в зависимост. 

ПОСЛЕДНА ТОЧКА

Предложението от министъра на правосъдието за определяне на временно изпълняващ функциите главен прокурор е влязло като последна, 28-а точка в дневния ред за днешното заседание на Прокурорската колегия.

На 26 февруари, когато темата беше коментирана от Пленума на Висшия съдебен съвет, Огнян Дамянов - единственият член на Прокурорската колегия, който взе думата по време на дискусията, вкара сюжета, че може да се изчака произнасянето на Конституционния съд, пред който е оспорена разпоредбата за шестте месеца. Това би подсигурило на Сарафов още около година на поста.

Междувременно вчера 5 неправителствени организации (Български Хелзинкски комитет, Институт за пазарна икономика, Антикорупционен фонд, Български институт за правни инициативи и Български адвокати за правата на човека) призоваха колегията да избере нов изпълняващ функциите. В позицията си те подчертават, че Сарафов не просто е нелегитимен, но и неподходящ.

Съюзът на съдии в България също излезе с подобен призив.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Прокурорска колегия на ВСС, Борислав Сарафов

Още новини по темата

"СарафOFF, уволнен си'': Протестиращи в София искат оставката на Сарафов
10 Март 2026

Сарафов яростно контраатакува Янкулов и Теодора Георгиева

10 Март 2026

Правосъдният министър и съдия №1 направиха общ фронт срещу Сарафов
09 Март 2026

Българската европрокурорка пусна сигнал срещу Пеевски и Сарафов
06 Март 2026

Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
06 Март 2026

Новият спецпрокурор, който ще разследва главния, най-сетне е на работа
04 Март 2026

Прокурор от въстаналите срещу статуквото стана правосъден зам.-министър
02 Март 2026

Съдия Мирослава Тодорова: Сарафов урони престижа на правосъдието
27 Февр. 2026

ВСС благослови Сарафов да бъде вечен временен главен прокурор
26 Февр. 2026

Сарафов вечен ли е или да?
26 Февр. 2026

Прокурори въстанаха в защита на разприказвал се срещу Сарафов магистрат
25 Февр. 2026

Прокурорската колегия на ВСС бойкотира правосъдния министър
25 Февр. 2026

Прокуратурата се мобилизира срещу разприказвал се магистрат
24 Февр. 2026

Асен Василев зове Румен Радев да протестират заедно
23 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?