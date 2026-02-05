КС прие да се произнесе законен ли е Сарафов

Медия без
Днес, 16:38
Десислава Атанасова е един от тримата съдии, които са гласували против определението, с което е делото е прието за разглеждане.
След като Върховният касационен съд ясно каза, че Борислав Сарафов няма легитимност като изпълняващ функциите главен прокурор след 21 юли м.г., сега с казуса ще се занимае и Конституционният съд.

Днес КС е допуснал по същество дело по въпрос, повдигнат от Апелативния съд във Варна в края на м.г. Първоначално питането на магистратите беше върнато на поправителен заради нередовности, тъй като те искаха тълкуване на нормата от Закона за съдебната власт, че никой не може да е изпълняващ функциите главен прокурор или председател на върховен съд за по-дълго от 6 месеца. Сарафов е и.ф. от юни 2023 г., когато беше уволнен титулярът Иван Гешев. Но тъй като законът влезе в сила на 21 януари 2025 г., се приема, че неговите 6 месеца изтекоха на 21 юли. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обаче не избра следващ и.ф., като изтълкува, че Сарафов е заварено положение и затова може да си стои и.ф. вечно.

Съдилищата обаче започнаха да приемат, че Сарафов няма легитимност да ги сезира с искания за възобновяване на дела - нещо, което по закон може да прави само главният прокурор. Точно във връзка с един такъв казус и съдът във Варна се обърна към Конституционния съд. КС ще трябва да се произнесе по въпроса дали правилото за шестте месеца противоречи на Конституцията.

Против допускането на делото са гласували Десислава Атанасова, която беше острие на ГЕРБ, преди да получи тога на конституционен съдия, а също и Орлин Колев, също от парламентарната квота в КС, както и Надежда Джелепова от квотата на съдебната власт. Орлин Колев неотдавна беше докладчик по дело, свързано със Сарафов, но по него не се стигна до произнасяне. Което на практика се оказа в интерес на Сарафов и статуквото.

Докладчик по делото е Янаки Стоилов.

Като заинтересувани институции, които да представят становища по делото, са конституирани Народното събрание, президентът, Министерският съвет, министърът на правосъдието, върховните съдилища, главният прокурор, Висшият съдебен съвет и Висшият адвокатски съвет.

За становища са поканени гилдийни магистратски организации, Съюзът на юристите в България и Българския институт за правни инициативи. Мнение до съда могат да пратят, ако искат, бившият главен прокурор проф. Борис Велчев, проф. Екатерина Михайлова, проф. Емилия Друмева и др.

Днес КС допусна по същество и още едно дело, свързано с прокуратурата. Кое е то си припомнете тук:

КС започва 2026 г. с дело за контрола върху бързината на разследванията
Първото дело, което Конституционният съд образува тази година, е срещу текстове в НПК, регламентиращи контрола върху скоростта на разследванията. Казусът беше пратен в КС от Висшия адвокатски съвет, а за докладчик е определен съдията Красимир Влахов.
