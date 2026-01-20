Доган пръв се закле във вярност на Радев

Почетният председател на Алианс за права и свободи (АПС) Ахмед Доган поздрави и обяви безрезервна подкрепа към държавния глава Румен Радев, който в понеделник съобщи, че ще депозира оставка и се очаква скоро да слезе на политическата сцена. "Само Вие сте решаващият фактор за образуването на антимафиотски фронт срещу превзетата ни държава! Ние, от Алианс за права и свободи, сме безрезервно с Вас!”, пише Доган в изявление, разпространено от пресцентъра на формацията.

Според Доган на Радев му предстои много работа, “но с общи усилия, координация и заедност” могат да мобилизират “всички поколения за демонтирането на „дълбоката държава“ и да зададем рестарт на демокрацията”.

В АПС останаха верните до Ахмед Доган фигури и депутати, след разцеплението на ДПС и превземането на партията от санкционирания по глобалния закон "Магнитски" Делян Пеевски.

До този момент представителите на по-малките партии в парламента първи реагираха с подкрепа за Радев:

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пожела успех на Румен Радев в политиката в публикация във Facebook. „Възприемаме партия на Румен Радев като възможен съюзник“, заяви той.

Ивелин Михайлов, лидер на „Величие“ публикува обръщение във Facebook, в което каза: „Поздравявам и приветствам Румен Радев за смелото решение да влезе в политиката, това е мъжко решение.“ Той заяви, че Радев трябва „да избира хората, с които ще работи, защото успехът на мисията за спасение на България зависи от хората.“ Михайлов не отхвърля идеята да подкрепи партията на бившия президент.

С „добре дошъл на политическия терен“ реагира и Слави Трифонов, лидер на ИТН. Той приветства решението на Румен Радев.

Президентът Радев депозира днес оставката си пред Конституционния съд. Той трябва да се произнесе в близките дни.

Конституцията предвижда, че в тази хипотеза, пълномощията на президента се прекратяват с установяване от съда на посочените в акта за оставката обстоятелства. В историята на България досега не се е случвало президент да се оттегли сам от поста си преди края на мандата. През 1993 г. Блага Димитрова сама поиска да напусне поста вицепрезидент и след около седмица Конституционният съд я освободи от поста. Очаква се, че и сега КС ще се произнесе до седмица, като в този период Радев е президент.

С решението на КС вицепрезидентът Илияна Йотова ще встъпи в длъжността "президент" до края на неговия мандат - 21 януари 2027 година. Йотова няма да има вицепрезидент в този период. Йотова вероятно ще се закълне пред парламента, въпреки че формално и това не е нужно - тя е положила клетва при встъпването на двойката, а президент ще стане по силата на самата Конституция.

Не е ясно как ще процедират със служебното правителство. Парламентарната въртележка премина и сега е наред обявяването на служебен премиер и сформирането на служебно правителство. Президентът, в момента Радев, а след седмица – Йотова, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, трябва да назначи служебно правителство и да насрочи нови избори в двумесечен срок.

Доверие и критика

В тричасовото интервю на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за "Капитал" партийният лидер първо обвинява Радев в двойни стандарти, а след това казва, че има по-голяма вярва на него, отколкото на ПП-ДБ. От изданието отбелязват, че разговорът е взет малко преди оставката на Радев.

Борисов обаче е категоричен, че президентът е част от обединението, свалило кабинета му. Той нито изключи, нито се ангажира с възможност да работи в мнозинство с Радев по ключови въпроси като съдебната реформа в следващ парламент.



