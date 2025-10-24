Медия без
На петия ден ВСС забеляза пребития с чук прокурор

Днес, 13:16
Прокурорската колегия на ВСС за 5 дни измисли 4 изречения по случая.
БГНЕС
Прокурорската колегия на ВСС за 5 дни измисли 4 изречения по случая.

На петия ден след жестокия побой над прокурора от Софийската градска прокуратура Иво Илиев, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет най-сетне забеля инцидента и огласи становище в "цели" четири изречения.

Те гласят: "Прокурорската колегия на ВСС категорично осъжда недопустимото физическо нападение срещу Иво Илиев - прокурор в Софийска градска прокуратура. Считаме, че това е посегателство не само срещу прокурор Илиев, но и срещу Прокуратурата на Република България, съдебната власт и върховенството на закона.

Изразяваме увереност, че компетентните органи възможно най-скоро ще установят извършителя на това недопустимо от човешка и морална гледна точка действие и срещу него ще бъде приложен законът с  цялата му строгост.

Изказваме подкрепа и съпричастност към прокурор Илиев и неговото семейство."

Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор, все още не е реагирал публично по какъвто и да е начин. Говорителят на главния прокурор не отговори на запитването на "Сега", изпратено вчера, защо държавното обвинение не излезе с официална позиция по случая.

КРИМИНАЛНИ СЮЖЕТИ В ПРОКУРАТУРАТА

Преди лаконичната позиция на Прокурорската колегия вчера 8 неправителствени организации изпратиха отворено писмо до представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев. Това са фондация "Антикорупционен фонд", Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Български хелзинкски комитет, Институт за пазарна икономика, Инициатива "Правосъдие за всеки", Програма "Достъп до информация" и Съюзът на съдиите в България.

"Бруталното физическо посегателство срещу прокурор, което съдържа всички външни белези на мафиотско покушение, засяга не само пострадалия и неговите близки, но и влече със себе си смразяващ ефект върху цялата съдебна система", пишат те. И допълват, че е "ненормално, необяснимо и крайно смущаващо" поведението на Висшия съдебен съвет и прокуратурата, които напълно игнорират не само конкретната тежка криминална атака срещу един магистрат, но и проявлението ѝ спрямо всички останали негови колеги.

Организациите припомнят сюжетите, свързани със съдебната власт, от последните 2 години, откакто по върховете на прокуратурата тече "прегрупиране" (думи на Сарафов към бившия главен прокурор Иван Гешев): имаше взрив до автомобила на Гешев, докато той беше главен прокурор; няма резултати от разследването на осветените организирани криминални групи за престъпно влияние в правосъдието на безследно изчезналия Петьо Петров - Еврото и убития Мартин Божанов - Нотариуса; изпълняващата функциите градски прокурор и кандидат за титуляр на поста Емилия Русинова не е коментирала публично своите снимки пред ресторанта "Осемте джуджета"; няма никаква информация и за резултатите от светкавично започналата проверка за възможна корупция на българския европейски прокурор Теодора Георгиева след публикуван таен видеозапис от нейна среща с Петьо Петров, на която се обсъжда лобиране за назначаването ѝ на поста; Няма институционална реакция на публично изнесената информация от прокурора Ивайло Занев за неправомерни действия по делото "Хемусгейт".

Организациите призовават Висшия съдебен съвет да проведе извънредно заседание, в което да изрази подкрепа за прокурор Илиев, както и да обсъди състоянието на независимостта на съдебната власт в контекста на ескалиращите криминални сюжети.

МИНИСТЕРСКИ

"Ние очакваме от прокурорите да разследват престъпници и да не се страхуват от това, което може да им се случи", каза министърът на правосъдието Георги Георгиев. Той допълни, че е необходима реакция от всички по повод нападението. "Необходим е решителен отпор от всички нас - Съдийска колегия, Прокурорска колегия, Пленумът на ВСС, всички по веригата", смята Георгиев.

Ключови думи:

Иво Илиев, Софийска градска прокуратура, Прокурорска колегия на ВСС

