Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Дъщерята на Бойко Борисов влиза в строителния бизнес

Венета Борисова е купила евтино дял във фирма с имот от над 8 декара в Панчарево и разрешение за строеж

Днес, 12:10
Данни от имотния регистър потвърждават закупуването на имота край Панчарево.
Данни от имотния регистър потвърждават закупуването на имота край Панчарево.

Дъщерята на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е придобила дял в строителна фирма на съмнително ниска цена. През февруари 2025 г. Венета Борисова е станала собственик на 19.35% от капитала на фирма “Елит стил инженеринг”. Целият капитал на фирмата е в размер на 1240 лв. и 19.35% дял се равнява точно на 240 лв., като закупуването на тази стойност не е незаконно. Фирмата обаче има много сериозен актив - имот от 8,6 декара в района на “Панчарево” и презаверено през миналата година разрешение за строеж. 

Това съобщи в публикация в социалната мрежа “Фейсбук” bird.bg, а последваща проверка на изнесената информация потвърждава данните.

Към момента не е ясно дали няма допълнителни уговорки и евентуални плащания между едноличния собственик на капитала до февруари Красимир Великов и новия съдружник - Венета Борисова. 

Какво показват документите? 

Венета Борисова е придобила дела във фирма “Елит стил инженеринг” на 5 февруари 2025 г. С решение на едноличния дотогава собственик Красимир Великов капиталът първо е увеличен от 1000 на 1240 лв., а после е приет нов съдружник - Венета Борисова, с дял във фирмата от 240 лв. 

Справка в търговския регистър показва, че последният финансов отчет на фирмата е от 2019 г. и не личи дружеството да е имало дейност след това. През 2019 “Елит стил инженеринг” е отчело 6 000 лв. печалба, като е имало осигурено 1 единствено лице до април, след това осигурените лица стават нула. 

В същото време обаче фирмата през 2018 г. става собственик на апетитен актив - имот от 8,6 декара в район “Панчарево”. 

През 2024 г., тоест преди влизането на Венета Борисова в “Елит стил инженеринг”, главният архитект на София по това време Здравко Здравков е презаверил разрешение за строеж, влязло в сила за този имот още през 2021 г. Разрешението е за изграждане на жилищни сгради, обслужваща сграда, сграда за портиер и трафопост, като проектът предвижда застроена площ от 1950 кв. м., РЗП 6805 кв. м. и РЗП със сутерен - 12 772 кв. м. За презаверяването на документа през 2024 г. са платени 31 930 лв. Към момента няма данни с какви пари ще се реализира този проект, нито имотът в Панчарево да е ипотекиран в банка. 

Протокол от приемането на нов съдружник.
Протокол от приемането на нов съдружник.
Презаверено разрешение за строеж.
Презаверено разрешение за строеж.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бойко Борисов

Още новини по темата

Борисов легализира Пеевски като началник на държавата
20 Окт. 2025

Димитър Стоянов: Радев ще посрещне унгарския президент с личната си кола
18 Окт. 2025

ГЕРБ започва преговори за коалиция с "Ново начало"
17 Окт. 2025

21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
16 Окт. 2025

Управляващите обмислят или вот на доверие, или нов кабинет
15 Окт. 2025

Борисов разклати правителството

14 Окт. 2025

ГЕРБ подкрепя закриването на антикорупционната комисия
10 Окт. 2025

Борисов: Тръмп-младши е просто дете на приятел
08 Окт. 2025

Борисов потвърди за разговора със сина на Тръмп за "Магнитски" и "Балкански поток"
06 Окт. 2025

В Скопие се карат за "куфарчета с пари от България"
06 Окт. 2025

Обезоръженият Радев чака избори
03 Окт. 2025

Четирима висши служители на автомобилната администрация са уволнени
01 Окт. 2025

Борисов: Аз пускам министрите при Радев, но те не искат да ходят
27 Септ. 2025

Борисов бяга с главно "Б" от правителството на ГЕРБ
27 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар