Дъщерята на Бойко Борисов влиза в строителния бизнес

Дъщерята на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е придобила дял в строителна фирма на съмнително ниска цена. През февруари 2025 г. Венета Борисова е станала собственик на 19.35% от капитала на фирма “Елит стил инженеринг”. Целият капитал на фирмата е в размер на 1240 лв. и 19.35% дял се равнява точно на 240 лв., като закупуването на тази стойност не е незаконно. Фирмата обаче има много сериозен актив - имот от 8,6 декара в района на “Панчарево” и презаверено през миналата година разрешение за строеж.

Това съобщи в публикация в социалната мрежа “Фейсбук” bird.bg, а последваща проверка на изнесената информация потвърждава данните.

Към момента не е ясно дали няма допълнителни уговорки и евентуални плащания между едноличния собственик на капитала до февруари Красимир Великов и новия съдружник - Венета Борисова.

Какво показват документите?

Венета Борисова е придобила дела във фирма “Елит стил инженеринг” на 5 февруари 2025 г. С решение на едноличния дотогава собственик Красимир Великов капиталът първо е увеличен от 1000 на 1240 лв., а после е приет нов съдружник - Венета Борисова, с дял във фирмата от 240 лв.

Справка в търговския регистър показва, че последният финансов отчет на фирмата е от 2019 г. и не личи дружеството да е имало дейност след това. През 2019 “Елит стил инженеринг” е отчело 6 000 лв. печалба, като е имало осигурено 1 единствено лице до април, след това осигурените лица стават нула.

В същото време обаче фирмата през 2018 г. става собственик на апетитен актив - имот от 8,6 декара в район “Панчарево”.

През 2024 г., тоест преди влизането на Венета Борисова в “Елит стил инженеринг”, главният архитект на София по това време Здравко Здравков е презаверил разрешение за строеж, влязло в сила за този имот още през 2021 г. Разрешението е за изграждане на жилищни сгради, обслужваща сграда, сграда за портиер и трафопост, като проектът предвижда застроена площ от 1950 кв. м., РЗП 6805 кв. м. и РЗП със сутерен - 12 772 кв. м. За презаверяването на документа през 2024 г. са платени 31 930 лв. Към момента няма данни с какви пари ще се реализира този проект, нито имотът в Панчарево да е ипотекиран в банка.