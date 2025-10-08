Борисов: Тръмп-младши е просто дете на приятел

След като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов потвърди, че е разговарял със сина на президента на САЩ Доналд Тръмп през април, въпросите за подробностите от срещата продължават да витаят.

В понеделник Борисов призна пред Николай Бареков, който го причака пред дома му в Банкя, за разговора със сина на Тръмп, както и че е лобирал за американски инвестиции в "Балкански поток" и отмяна на санкциите "Магнитски" срещу бившия финансов министър Владислав Горанов. Поводът Бареков да причака герберския лидер беше статия в The Wall Street Journal, в която става въпрос за предполагаем разговор, в който е била предлагана продажба на частни и държавни активи в замяна на сваляне на санкции по "Магнитски".

"За частни срещи с деца на мои приятели на един неформален обяд, от който не произлиза нищо освен да си разкажем какво е станало, откакто не сме се виждали с баща му, аз не виждам какво да ви разкажа. Ако имаше какво да ви разкажа, аз съм щял да разкажа", заяви Борисов.

Борисов повтори, че не е ставало въпрос за изкарването на Делян Пеевски от списъка "Магнитски", а само за Горанов. Самият Пеевски каза, че статията е поръчкава, поръчали я ПП.

Борисов се ядоса на настоятелните въпроси за повече подробности от срещата му с младия Тръмп: "Не е ставало въпрос за Пеевски, стана въпрос за това, което причиняваха и на баща му Тръмп - арести, извличане от вкъщи, шампанско и сълзи в Министерски съвет, радост и кючеци, заря".

По-рано съпредседателят на ДаБГ Ивайло Мирчев коментира, че ''Борисов трябва да отговори на въпросите не пред един бивш журналист и политик, който през 2009 г. му е носил цветя в къщата, а пред американските журналисти''. ''Когато български политик с огромно влияние излезе и започне да предлага активи на държавата – рафинерията ''Лукойл'' и част от българската газопреносна система – за да може да бъде откупен ''Магнитски'' на Пеевски, това е национален проблем. Това може да бъде преследвано и трябва да бъде изяснено'', каза Ивайло Мирчев.

Вчера пък лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов съобщи, че е подал сигнал до прокуратурата срещу Борисов за съмнения за държавна измяна на база на статията на The Wall Street Journal. "Ако според господин Борисов да продадеш единствената функционираща газова тръба, е инвестиция, това е въпрос на национална сигурност.

"Ние нямаме нужда от тази инвестиция, защото ще ви припомня, че тази наша инфраструктурна връзка все още дори не се е напълно изплатила, защото не знаем дали са водени някакви други разговори с други още по-сенчести субекти. Защото вътре в материала пише, междудругото, че Тръмп доста бързо го е отрязал и е казал, че не е заинтересован", коментира Костадинов.