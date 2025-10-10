ГЕРБ подкрепя закриването на антикорупционната комисия

Пресцентър на ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски вече са на едно мнение за бъдещото на комисията.

Дните на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) изглеждат преброени, след като днес лидерите на парламентарното мнозинство – Бойко Борисов и Делян Пеевски, последователно подкрепиха закриването й.

"Аз съм за оставката на цялата комисия. Много пъти съм го казвал. Ще подкрепя това, което Атанасов поиска – закриване на комисията", заяви Борисов днес пред парламентарните журналисти. Водачът на ГЕРБ-СДС има предвид изявлението на Атанас Атанасов – един от лидерите на ДБ, че КПК е "паразитна структура, използвана за саморазправа" и трябва да бъде закрита.

В отговор на въпроси Борисов заяви, че подкрепя "с две ръце" оставката на Антон Славчев – временният ръководител на КПК, когото ПП-ДБ редовно атакува. Що се отнася до европейските средства, получаването на които зависи от избора на нов състав на КПК, водачът на ГЕРБ-СДС спокойно заяви, че това изискване може да се предоговори с Брюксел. Преди седмица стана ясно, че Европейската комисия е задържала 200 млн. евро от Плана за възстановяване и устойчивост, тъй като България не гарантира политическата независимост на КПК.

Малко по-късно след Борисов се включи и Делян Пеевски. С прессъобщение лидерът на ДПС-НН обяви, че парламентарната му група ще поиска следващата седмица да бъде разгледан собственият й законопроект за закриване на КПК . Депутатите на "Новото начало" го внесоха през юли т.г., след като започна процедурата за избор на новия състав на антикорупционната комисия. Тогава се водеше ожесточена политическа битка за бъдещето на комисията . До този момент законопроектът не е бил разглеждан.

Като основание Пеевски повтаря досегашните си твърдения - че КПК служи на интересите на ПП-ДБ. Обединението пък настоява, че нещата стоят по точно обратния начин - че комисията работи в полза на "Новото начало".

От ДБ внесоха през септември законопроект, с който също искат закриването на КПК и замяната й с Комисия за превенция на корупцията и конфликта на интереси, която за разлика от съществуващия орган няма да се заминава с разследване и разкриване на престъпления. А днес стана ясно, че с колегите им от ПП започват подписка за оставка на Антон Славчев с мотива, че оглавяваната от него комисия отказва да разпита всички свидетели по делата срещу варненския кмет Благомир Коцев и други представители на ПП в местната власт. Подкрепа за подписката от ПП-ДБ очакват от другите опозиционни сили.