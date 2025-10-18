Медия без
МВР предупреди за нова онлайн измама

В платформите за продажба на стоки има потърпевши от цялата страна

Днес, 13:52
От полицията напомнят, че с номер на банкова карта може да се плаща, но не и да се получават пари.
Илияна Кирилова
За нова схема за онлайн измами в платформите за продажба на стоки предупреди МВР. Сигналите в полицията са зачестили през последните седмици, а потърпевши има в цялата страна.

Жертви на измамата са продавачи в интернет платформи за търговия. Схемата е проста, разказва БНТ.

Мним купувач се свързва с търговеца и след кратък разговор за продаваната стока предлага да плати през линк за доставка, който уж препраща към страница на куриерска фирма.

"След отварянето му събира лични данни, данни за банковите карти, пълен номер на банковата карта, пароли и по този начин придобива достъп до сметката и съответно нареждат суми. След което комуникацията приключва дотам и потребителите на платформи за продажби разбират, че са измамени", обяснява Рамадан Читаков от "Икономическа полиция" към ОДМВР-Варна.

За да се предпазят от подобни измами, както търговците, така и потребителите не трябва да отварят линкове в приложения за обмен на данни, получени от непознати.

"Дори да ги отворят, да не предоставят лични данни, данни от банкови сметки, съответно от банкова карта", посочи още Читаков.

От полицията напомнят, че с номер на банкова карта може да се плаща, но не и да се получават пари. Това става единствено с предоставяне на банкова сметка.

