Мними куриерски фирми крадат лични данни и пари

Все повече хора попадат под ударите на нова измама от името на куриерски фирми, сигнализират читатели на "Сега". Те получават есемес от името на въпросната куриерска фирма, с който злосторниците крадат не само лични данни, но средства от банковата сметка.

"Получих есемес, подписан от Спиди, че пратката ми е задържана поради невалиден пощенски код. За да избегна връщане, трябваше да потвърдя адреса си в рамките на 24 часа на посочен линк. Изобщо не съобразих, че есемесът е от номер, който започва с +63, защото действително очаквах пратка", разказва потърпевша от София. По думите й след като попълва данните си, от нея се иска да преведе 1.46 лв., от което тя също не се усъмнява, защото съвсем скоро е плащала подобна малка сума за пренасочване на пакет от един офис на куриер в друг. "След като попълних данните от банковата си карта, за да преведа въпросните 1.46 лв., получих 3д код от банката, за да потвърдя плащането, който въведох. След няколко часа обаче, като отворих есемеса с получения от банката код, видях, че в него не пише 1.46 лв., а 140 евро", разказва жената. След позвъняване в банката, оттам я уведомяват, че е станала обект на измама и по техен съвет й блокират веднага банковата карта.

Друга дама от Варна разказва за подобна измама, на която се е хванала, без да се усети - този път от името уж на "Български пощи", които са й поискали само 0.43 евро (за това, че не са я открили на адреса й и трябва отново да я посетят), но реално са дръпнали от сметката й над 2400 лв. "Аз действително очаквах документи от чужбина и не се усъмних. Когато написах данните от банковата си сметка в дадения линк обаче, не получих 3д код за потвържднеие, но въпреки това ми изтеглиха сумата. Никъде не бях потвърждвала за 2400 лв., а точно толкова бяха изтеглени. Подадох жалба до банката, но още нямам отговор", казва тя.

"Аз също получих съобщение от номер, започващ с +63, но не въведох никакви данни, защото не бях поръчвала никаква пратка", споделила й банковата служителка. Тя разказала за масово нашествие на подобни фишинг измами - само за седмица поне 3-4 нейни познати или техните деца са станали обект на атака от страната на мними куриерски фирми.

В началото на август БНТ разказа за новия вид измами, чиято цел е потребителите да отворят линк с инструкции за въвеждане на лични данни. "Много от престъпните групи по света използват есемес фишинг, чрез който заблуждават голям брой потребители. Телефонните номера, имената и данните на потребителите са така нареченото златно съкровище за потребителите. Навлизаме в ерата на кибернесигурността. Това се дължи най-вече заради липсата на знания", коментира проф. д-р Илин Савов - експерт по киберсигурност и киберзащита.

Той обръща внимание на няколко елемента, които издават фалшивите съобщения. Потребителите трябва да видят часа, в който е изпратен есемесът, както и съдържанието на текста. Ако той подтиква към бърза реакция, например "Потвърдете до 24 часа или поръчката ви ще бъде анулирана" - това е сериозен сигнал за нещо нередно. Експертът съветва потребителите още да не въвеждат финансова информация в платформи, които не са им известни. Той предупреждава, че измамниците ще стават все по-изобретателни, защото имат на разположение изкуствения интелект, с който могат да изчислят кой потребител под каква форма търси услуга в онлайн магазини. "По последни данни на Европол и Интерпол са заловени над 3900 човека в света, които подготвят специални SMS фишинги, с които да злоупотребяват", коментира той.