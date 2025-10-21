Медия без
Прокурор е нападнат с чук до дома си

Това е посегателство срещу държавността, обяви гилдийната организация

Прокурор Иво Илиев
Прокурор от Софийската градска прокуратура е бил нападнат снощи от маскиран мъж с чук, съобщи Нова тв, без да се позовава на източници.

Случаят е от около 20.30 часа в понеделник вечер. Нападението е станало в подземния гараж на домашния адрес на магистрата в "Студентски град".

Засега не е ясно дали нападението е свързано с работата на прокурора, или става дума за битов инцидент.

Става дума за бившия зам.-градски прокурор Иво Илиев, съобщи по-късно Нова тв. Той е настанен в реанимацията на болница "Токуда". По първоначална информация няма опасност за живота му. На Илиев и семейството му е назначена охрана от Министерството на правосъдието. Също така охрана получава и още един магистрат. Запознати припомнят, че Илиев е бил с охрана и в предходен период заради заплахи, но по негово искане охраната е свалена.

Всъщност, Илиев е прокурорът, който беше намерил патрон в пощенската си кутия, припомнят негови колеги. Разследването обаче установило, че патронът е намерен случайно от дете на улицата и то произволно го поставило в пощенската кутия на магистрата. Затова и той се отказал от охраната си.

"Сега" опита да се свърже с говорителите на Софийската градска прокуратура, но както обичайно се случва, никой от тях не отговори на телефона си. През "Лекс" от обаче са посочили, че се води досъдебно производство за опит за убийство. Прокурорът е сериозно наранен, като само по главата е ударен 4 пъти, научи "Сега".

С идването на новото ръководство на градската прокуратура Илиев подаде оставка като зам.-градски прокурор и остана редови обвинител. По информация на "Сега" той не е работил по разследвания, които да провокират такава агресия. В момента е в отдел "Икономически престъпления". Тепърва би трябвало да се разпитат и близките му, които биха могли да разкажат дали срещу него е имало заплахи и дали е споделял, че се чувства застрашен или че е в конфликт с някого.

В подземния гараж не е имало охранителни камери.

"Нападение срещу държавността"

Макар все още да няма официална позиция и версии от прокуратурата за нападението над Илиев, от казионната Асоциация на прокурорите в България излязоха с позиция, в която определят нападението над магистрата като "недопустимо и брутално нападение срещу държавността" и го обвърза с "множеството жестоки и неспирни нападки срещу работата на отделни прокурори и срещу прокуратурата като институция".

"Непрекъснатите и неоправдани удари върху прокуратурата, които всеки един прокурор поема тихо върху себе си, провокират омраза към институцията, омерзение към прокурорите и недоверие в тяхната работа независимо от усилията, които те полагат и независимо от резултатите, които постигат", се казва още в позицията.

След това разказват колко честни, морални и чувствителни хора работят в прокуратурата и колко неуморно се трудят непрекъснато "за сметка на собственото си здраве, семеен уют и спокойствие". 

И ПРЕДИ

Преди 3 години и половина прокуратурата обяви, че спецпрокурор е следен системно и е получил закана за убийство. В канцеларски шкаф в служебния кабинет на магистрата е открит хартиен плик без подател, адресиран лично до прокурора. В плика са открити един патрон, калибър 9х19 мм, и няколко хартиени бележки, представляващи изрезки на отделни думи, сред които "кръв" и "информиран", както и името на чужда държава и болнично заведение в столицата, което прокурорът е посещавал многократно през последните месеци, съобщи тогава прокуратурата. И досега не е известно да има обвинен по случая.

