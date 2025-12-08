Съдът подпечата отказа на Талева да разследва Сарафов, че узурпира властта

Два съдебни състава са потвърдили отказа на вече бившия ад ход прокурор Даниела Талева да разследва Борислав Сарафов за това, че като отказва да се оттегли от поста на изпълняващ функциите главен прокурор, той узурпира властта. Това видя "Сега" в електронните регистри на Софийския градски съд и на Софийския апелативен съд.

През август граждански активист подаде сигнал, че Сарафов извършва престъпление, като остана на поста изпълняващ функциите главен прокурор и след 21 юли. Казусът възникна, защото на 21 януари влязоха в сила промени в Закона за съдебната власт, които не само прекратиха процедурата за избор на титулярен главен прокурор, в която той беше единствен кандидат, но и регламентираха, че постът на главен прокурор и председател на върховен съд не може да бъде заеман временно, от и.ф., за по-дълго от 6 месеца. Обаче Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет някак си изтълкува закона, че това не се отнася за Сарафов, защото той бил заварено положение. През септември, запитана от Талева в хода на проверката по сигнала, колегията препотвърди становището си. И Талева отказа да образува разследване срещу Сарафов. (Припомнете си тук как в хода на проверката Талева освети гражданския активист, който я сезира.)

Интересна подробност е, че постановлението на Талева е след като два състава на Върховния касационен съд определиха, че Сарафов няма легитимност като и.ф. главен прокурор след 21 юли. Освен това то е подписано в деня, в който премиерът Росен Желязков и правосъдният министър Георги Георгиев на практика го легитимираха, като уважиха организирана от него международна конференция.

Подателят на сигнала обжалва отказа на Талева - първо пред Софийския градски съд. Там по делото се произнася съдия Иван Стоилов. Той се съгласява с аргументите на Талева, че има произнасяне на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, че Сарафов е изпълняващ функциите главен прокурор и освен това промените в закона нямат обратна сила. Докато Прокурорската колегия на ВСС не освободи Сарафов, той си е оправомощен да изпълнява длъжността, на която е назначен приема съдът. Освен това пише, че за да е извършено престъплението, сочено в сигнала - че самоволно извършва действия като главен прокурор, без да е такъв, то той трябва да го прави съзнателно. Съдията намира порок и в това, че в сигнала срещу Сарафов не били посочени конкретни негови самоволни действия.

"Съдебният състав не счита за необходимо да се впуска в разсъждения относно това "кой е прав" - Прокурорската колегия на ВСС или ВКС. Подобен подход е не само несериозен и непрофесионален, но и излишен на фона на конкретния предмет по делото", пише съдия Стоилов. Като има решение на Прокурорската колегия, няма как въобще да се поставя въпросът за "самоволно" изпълняване на длъжност от страна Сарафов.

Съдията припомня и че изобщо не е прецедент държавни институции да работят и след края на мандата си и че защитата на стабилитета на държавната власт и управление са с предимство пред автоматичното прекратяване на правомощия поради изтекъл мандат.

Определението на съдия Стоилов е обжалвано и така стига до апелативната инстанция. След няколко отвода в крайна сметка е разгледано от съдиите Алексей Трифонов, Димитрина Ангелова и Андрей Ангелов. Последният подписва с особено мнение. Все пак апелативните съдии пишат, че първата инстанция фактически и юридически несъстоятелно пише, че в сигнала срещу Сарафов не са посочени конкретни негови действия. Защото в сигнала има такива.

Мнозинството обаче приема, че законовата норма, регламентираща колко време някой може да е изпълняващ функциите главен прокурор действа занапред и не "лови" Сарафов, след като парламентът не е записал заварените случаи в преходна и заключителна разпоредба. Като не го е направил "законодателят всъщност е изоставил първоначалното си намерение да преуреди заварените случаи по новия ред", смята съдът. И допълва, че е обществено нетърпимо да няма главен прокурор и затова си е съвсем приемливо Сарафов да остане на поста, докато Пленумът на Висшия съдебен съвет не избере друг.

Не трябва да се пропуска и фактът, че от юли насам, откакто се води разговорът за легитимността на Сарафов, нито една парламентарна група не сметна за необходимо да поправи закона така, че да не остава поле за разнопосочно тълкуване.

Определението на апелативния съд е окончателно.

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

Съдия Ангелов е съгласен с върховния съд, че след 21 юли функциите на Сарафов като и.ф. главен прокурор са прекратени по силата на закона. Това означава, че след тази дата всяко действие от страна на Сарафов в битността му на и.ф. главен прокурор е извършено от него в кръга на службата на длъжностно лице, от заемането на която е лишен. Решенията на Прокурорската колегия на ВСС му дават увереност, че той заема поста. Затова не може да се приеме, че той действа с умисъл. Затова, и според Ангелов, Талева правилно е отказала да разследва Сарафов.

ЯСНОТА

Днес трябва да стане ясно дали на 7 декември, когато изтече 2-годишният ѝ мандат като ад хок прокурор, Талева е "завещала" висящи преписки срещу главния прокурор и неговите заместници. Ако има нерешени преписки, ще трябва да бъде избран следващият специален прокурор. В противен случай процедурата няма да бъде задействана в очакване на сигнал, който да бъде разследван.

БОЕЦ също подадоха сигнал, че Сарафов узурпира властта, но вероятно съдбата му е като на описания по-горе.

