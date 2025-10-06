Премиерът легитимира Сарафов като главен прокурор

Премиерът Росен Желязков, както и правосъдният министър Георги Георгиев легитимираха Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор въпреки постановеното от Върховния касационен съд миналия четвъртък, че след 21 юли т.г. по силата на закона Сарафов няма право да е на този пост.

Днес обаче в София се провежда форум на ръководителите на прокуратури от Балканските страни, чийто домакин е Сарафов. И министър-председателят Росен Желязков, както и министърът на правосъдието Георги Георгиев нямат никакъв проблем да присъстват на събитието. Там е и президентът на Евроджъст Михаел Шмид. Още в петък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че за него Сарафов си е легитимно на поста.

Сред гостите на форума е и председателката на правната комисия в парламента Анна Александрова, членове на ВСС, прокурори и следователи.

Прокуратурата наистина е сърцето на правовата държава", каза Сарафов при откриването на форума, като преди това определи прокуратурата и като "гръбнакът на правовата държава".

В петък този "гръбнак" и "сърце" излезе с анонимна позиция, от която се разбра, че Сарафов няма никакво намерение да се съобрази с разпорежданията на върховния съд и да сдаде поста, освен това заявява, че огласените от ВКС разпореждания са "поредно действие, продиктувано от нестихващите опити за дестабилизиране на съдебната власт" и манипулиране на общественото мнение, а зам.-председателката на съда Лада Паунова е обвинена, че има двоен стандарт по отношение на Сарафов.

Скандалът не стихна и в почивните дни. В събота с остра позиция в защита на съда излезе и председателката му Галина Захарова, която обвини Сарафов, че насъсква обществото срещу върховната инстанция.

После Съюзът на съдиите и куп адвокатски колегии защитиха върховния съд и закона от внушенията на прокуратурата, че разпорежданията за статута на Сарафов са политически мотивирани. Днес и 12 пенсионирани съдии излязоха с позиция в подкрепа на Върховния касационен съд. "Ние, дългогодишни съдии и председатели на съдилища, изразяваме дълбоката си тревога от прояви на груба намеса в работата на съда, опити за въздействие и манипулиране на общественото мнение и нарушаване на институционални правомощия от страна на представители на прокуратурата на Република България", пишат те. И обещават да не останат само с тази позиция, но и да обединят усилията си за защита на правовия ред и законността в държавата ни.

Те припомнят и фактите - ВКС приел, че Сарафов не е легитимиран да иска възобновяване на наказателни дела, тъй като правомощията му като и. ф. главен прокурор са прекратени по силата на закона, считано от 21 юли 2025 г. Сарафов е и. ф. по силата на решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 16 юни 2023 г., след като титулярът Иван Гешев беше уволнен. С промени в Закона за съдебната власт, които влязоха в сила на 21 януари т.г. беше предвидено, че "при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателят на Върховния касационен съд или председателят на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите". Прокурорската колегия обаче реши, че законът не важи за Сарафов, а за следващия път.

ВКС, както и всички юристи извън прокуратурата, смятат, че след 21 юли, когато изтичат 6 месеца от влизането на законовите промени в сила, Сарафов не може да остане изпълняващ функциите.

"Това са фактите, предизвикали предприетата в становището на прокуратурата, а и в някои медии, както и в социалните мрежи яростна атака срещу напълно легитимното произнасяне на ВКС, което е изцяло в рамките на неговите правомощия и компетентност по Конституция и по закон", пишат пенсионираните съдии.

Според тях подобно посегателство върху действията на съда както от институции, които са част от съдебната власт, така и от политици, които защитават с всякакви средства легитимността на Сарафов, е в разрез с принципите на правото и демократичната държава. "Това е особено опасно най-вече за гражданите и защитата на техните права. И въпреки, че вече не сме част от действащите съдии, не можем да останем безучастни. Споделяме тревогата на председателя на ВКС и се присъединяваме към призивите за зачитане на конституционно установения правен ред", пишат Ваня Алексиева, Душана Здравкова, Евгени Стайков, Елена Авдева, Емил Марков, Илия Пачолов, Капка Костова, Нели Куцкова, Севдалин Божиков, Стоил Сотиров, Фиданка Пенева.

МНЕНИЯ

България няма легитимен главен прокурор от момента, в който Борислав Сарафов е изпълняващ функциите. Това коментира бившият вътрешен и правосъден министър Иван Демерджиев пред bTV.

Бившият правосъден министър Антон Станков пък смята, че разпорежданията на върховния съд се отнасят само за конкретните дела, по които са направени. "Тази позиция е на наказателната колегия и най-вероятно ще бъде спазвана от всички наказателни състави. Такъв дълбок разлом в съдебната власт не е имало никога. На преден план излизат политическите, а не юридическите въпроси", коментира още Станков. Демерджиев се съгласи, че сме свидетели на много тежка криза в съдебната система, която се задълбочава.

"Няма как да продължаваме да живеем в ситуация, в която се узурпират позиции и власт, отвъд мандатите. Вече не сме в състояние на пълноценно функционираща демокрация", коментира пред БНР Теодор Славев от Българския институт за правни инициативи. Според него "имаме опит за незаконно завземане на властта - държавна власт, каквато упражнява фигурата на главния прокурор, с методи и средства, които противоречат на Конституцията и закона".

"Прокуратурата, заедно с присъдружните си сателити като Прокурорската колегия на ВСС, Гражданският съвет към ВСС, Асоциацията на прокурорите и политическото си крило в лицето на Борисов, на практика извърши нещо, което може да се определи като опит за ограничен държавен преврат", каза още Славев.

Той обясни, че Прокурорската колегия може да избере някой от заместниците на Сарафов за нов 6-месечен период - така, както е записано в закона. "Но прокуратурата съвсем целенасочено се опитва да торпилира конституционния ред. Обявява, че няма да се съобразява с решението на съда и то на най-високата съдебна инстанция. Това е развращаващо за цялото общество - сигнал, че всеки може да прави каквото си иска, да не се съобразява със съдебните решения", коментира политологът.