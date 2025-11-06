София е пред нова криза с боклука в 16 района

Столичният кмет Васил Терзиев е бил застигнат от втора криза със събирането на отпадъци, докато е на командировка в Бразилия. На 4 ноември Столична община е получила писмо от компанията "Екобулпак", в което фирмата уведомява общината, че ще преустанови разделното събиране на отпадъци в 16 столични района. Фирмата отговаря за следните райони - "Банкя", "Витоша", "Връбница", "Възраждане", "Изгрев", "Илинден", "Красна поляна", "Кремиковци", "Лозенец", "Люлин", "Овча купел", "Надежда", "Панчарево", "Подуяне", "Сердика", "Слатина". Общината е мълчала за писмото вчера и едва сега публикува позиция по темата на сайта си, потънала под вчерашни новини. От позицията не става ясно откога ще се прекратява дейността, нито с какъв срок е договорът на фирмата.

От общината твърдят, че до разрива в отношенията с фирмата се е стигнало заради "рекордно" завишен контрол в завода за третиране на отпадъци и отказ на завода да приеме за депониране 4 тона отпадък. Отпадъкът бил представен от "Екобулпак" като битов, но всъщност бил рециклируем.

Хронологията за случилото се започва с датата 5 октомври, на която бе обявена кризисна ситуация с боклука в "Красно село" и "Люлин". От позицията по-надолу става ясно, че "Екобулпак" е бил привлечен да обслужва "Люлин" в началото на кризата. На дата 28 октомври компанията направила опит да депонира 4 тона битов отпадък, но получила отказ в завода. На 4 ноември - близо седмица след тази случка, кметът получил писмо за прекратяване на дейността в посочените райони.

"Столична община категорично заявява, че заравянето или депонирането на пластмаса и други рециклируеми отпадъци е напълно недопустимо. Подобна практика нанася сериозни щети върху околната среда, води до отделяне на токсични вещества в почвата и въздуха и пряко застрашава здравето на хората. Именно затова контролът върху Завода за третиране на отпадъци е завишен рекордно през последните две години. Общината ще продължи да отстоява твърдо позицията, че София няма да допуска заравяне на рециклируеми материали, независимо от натиск или опити за заобикаляне на правилата", пише в позицията на общината. Според екипа на кмета действията на "Екобулпак" са в нарушение на договора им и са самоволни.

"Забелязваме, че необичайно активното им поведение съвпада по време с обявената кризисна организация в районите „Люлин“ и „Красно село“, което поражда съмнение относно мотивите им. Очевидно е, че повишената честота на обслужване на контейнерите и засиленият контрол върху качеството на събраните отпадъци не се харесват на „Екобулпак“, пише Столична община. Оттам отиват и по-далече и упрекват компанията в опит за блокиране на системата за сметосъбиране в „Люлин“ и подкопаване на усилията на общината да осигури по-чиста, по-ефективна и устойчива система. "По информация на Столична община в първата седмица на временната организация в "Люлин" (обслужван от „Екобулпак“) са събрани 35 т отпадъци – близо двойно повече спрямо 18 т – в седмицата преди кризата. Това е в пълен разрез с публичния ангажимент на Столична община да насърчава разделното събиране и активното участие на гражданите в рециклирането. София залага именно на това – повече разделно събиране, по-малко отпадък за депониране и по-голяма отговорност от организациите по оползотворяване", се казва в позицията.

"Спаси София": Това е шантаж

"Екобулпак внезапно спират да обслужват цветните контейнери за рециклиране в 16 района на София. Това не е нищо повече от шантаж на гърба на софиянци в момент на криза!", написаха в позиция във "Фейсбук" от "Спаси София". Според партията компанията се опитва всячески да избегне наложените й от Столичния общински съвет по-високи изисквания:

-3 пъти повече контейнери за рециклиране;

- Трицветна система в целия град;

-Спиране на злоупотребите с депониране на отпадък, който може да бъде рециклиран.

"Рециклирането е бездънна яма за корупция. Нужни са спешни законови промени, за да може Общината сама да събира и извозва рециклируем отпадък и да печели от това!", пише в поста.

Опровержение

От "Екобулпак" отричат всички обвинения.

Цитирана от Mediapool, фирмата заявява, че според договорите, сключени с общината, местната власт поема разходите за депонирането на негодните за рециклиране отпадъци от опаковки, които остават след предварителното третиране на боклука. "В нарушение на постигнатите договорености директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) тенденциозно и неоснователно отказва достъп до депото за неопасни отпадъци "Садината" (към завода за боклука - б.а.) на камионите на "Екобулпак България" АД, превозващи негодните за рециклиране отпадъци, сепарирани от системите за разделно събиране в Столична община", обясниха от организацията. И добавиха, че това е довело до натрупване на големи количества отпадъци в базата им, до

запълване на капацитета на площадката и блокиране на процеса по предварително третиране на събраните от системата отпадъци.

Според фирмата работата им била блокирана.

От "Екобулпак" твърдят, че са алармирали общината многократно за този проблем още от 2024 г. И цитират писма, изпратени до зам.-кмета по екологията Надежда Бобчева. Те са били изпратени на 21.05.2024 г., 25.07.2024 г., 28.07.2025 г. На 3 ноември 2025 г. е изпратено и писмо до кмета Васил Терзиев, в което се казва, че организацията не може вече да събира отпадъците от 16-те района.

От "Екобулпак" обясняват още, че това, че отпадъците, за които от общината твърдят, че са рециклируеми, всъщност са негодни за рециклиране, защото са замърсени до степен, в която рециклиращите заводи не мога да ги включат в производствения процес, тъй като ще влоши качеството на рециклираната суровина. "Негодните за рециклиране отпадъци, независимо от материала, могат да бъдат само депонирани. В този смисъл е съвсем нормално в сепарираните от системите за разделно събиране да има рециклируеми отпадъци, които обаче да са негодни за рециклиране, поради тяхното влошено качество", казват от дружеството.

Накрая фирмата заявява, че не желае да прекратява обслужването на системата за разделно събиране в Столична община, но неизпълнението на сключените договори от страна на общината прави невъзможно по-нататъшното осъществяване на дейностите по разделно събиране и предварително третиране на отпадъците от опаковки, поради изчерпания капацитет на площадката, на която те следва да се осъществяват.