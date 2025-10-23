Васил Терзиев бави решенията за скандалната поръчка с боклука

Столичният кмет Васил Терзиев не представи план за излизане от кризата с боклука на София въпреки очакванията на групите в Столичния общински съвет, че такъв ще има. Терзиев отчете подобряване на чистенето в “Красно село” и “Люлин” и достигане на 80% обслужване на двата района. Общината очаква до следващата седмица да се достигнат 100% обслужване по график с помощта на 4 допълнителни камиона и 30 работници. Продължава обаче да няма яснота какво ще се случва с обществената поръчка и останалите райони на София, които остават без почистваща фирма. Както "Сега" писа, в поръчката бяха предложени космически цени, надхвърлящи драстично прогнозните цени на общината. Високите оферти се оказаха възможни заради решение на общината да допусне офертите на фирмите да надхвърлят прогнозните цени.

Остри критики срещу липсата на ясен план отправи към кмета групата на “Спаси София”. Андрей Зографски попита кмета защо не прекратява поръчката поне за 3-а зона - “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне”, където договорът също изтича. За зоната не бе отворена нито една ценова оферта и според “Спаси София” няма проблем поръчката да се прекрати, но действия от страна на кмета няма. От групата предупредиха Терзиев да не преговаря с фирми, преди да е взето решение за прекратяване на процедурата. Няма как да започне пряко договаряне, без да са прекратени съответните лотове, коментираха от “Спаси София”. Оттам недоумяват и защо общината продължава да не движи внесен през март доклад за разширяване на капацитета на предприятието за третиране на отпадъци. По настояване на екипа на кмета докладът е отложен за следващото заседание.

За яснота за поръчката настояха преди заседанието и от БСП. Тонът на Иван Таков в рамките на самото заседание бе обран - той не вижда проблем в забавянето на кмета Терзиев до следващото заседание, което ще бъде на 13-и октомври. И БСП, и ГЕРБ-СДС имат сериозни притеснения за снегопочистването, което е друга тема на дневен ред с наближаващата зима.

