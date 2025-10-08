Затворници ще помагат за боклука на София

Затворници с по-леки присъди ще бъдат мобилизирани да помагат за кризисното чистене на столичния район "Красно село". Това обяви правосъдният министър и бивш председател на СОС Георги Георгиев в рамките на международна конференция за управлението на градските отпадъци, организирана от "Центъра за изследване на демокрацията" и Столична община.

Георгиев уточни, че решението е взето по молба на кмета на района Цвета Николаева. Тя разказа на заседание на общинската комисия по екология, че има кризисна ситуация с две от яслите в района, както и с контейнерите, разположени до "Пирогов". Николаева предупреди, че капацитетът не е достатъчен, служителите на общината на ръце пренасят боклука, но с бавно темпо и ако не се вземат допълнителни мерки, ситуацията ще прерастне до катастрофа. "Ще проведа разговор и с районния кмет на "Люлин" има ли необходимост от мобилизиране на хора", коментира правосъдният министър Георгиев. И допълни, че екипът му готви изменения в законодателството, свързано с престъпления срещу околната среда, включително свързани и с боклука.

СИСТЕМЕН ПРОБЛЕМ

"София има системен проблем със сметосъбирането и с престъпленията, свързани с отпадъци. Този проблем личи повече от всякога през последните дни, в които столицата е изправена пред безпрецедентна криза. В две от най-големите зони на града остана един единствен кандидат за услугата - на цена, която е двойна спрямо пазарната и е неприемлива за домакинствата. В същото време видяхме натиск, саботаж и опити да се постави градът на колене. Отказах да подпиша такъв договор. Вместо това въведохме извънредна, двуседмична организация със собствен ресурс - мобилизирахме общински екипи и техника, доброволци и подкрепата на съседни общини. София продължава да се чисти. Но кризата показа истинския мащаб на проблема: това не е просто битка за чистотата, това е сблъсък с модели, които изкривяват конкуренцията, рекетират гражданите и подменят държавността", коментира в началото на конференцията кметът Васил Терзиев.

Според него случващото се е плод на дългогодишно съучастие и бездействие по веригата на институциите. "Когато в една държава контролът е избирателен, а реакциите - бавни или символични; когато се случват палежи на техника на участници в обществени поръчки и няма моментална и прозрачна проверка; когато лицензи на фирми се отнемат произволно; когато честният бизнес е оставен сам срещу страха - тогава се ражда среда, в която „непазарните методи“ стават правило. В такава среда общината е принудена да избира между капитулация и битка", каза кметът.

Той допълни, че му е било най-лесно да подпише договорите, без да се интересува за цената, но е отказал да го направи. "Тази битка не е срещу фирмите за боклук. Тя е за смисъла на правовата държава. Тя е за това дали правилата важат за всички по еднакъв начин и дали общественият интерес ще надделее над частния", коментира Терзиев.

Реакция

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък видя повторение на историята от времето, когато беше кмет на София. "Когато бях кмет, ми затвориха сметището в Суходол, след това Станишев прибра кофите за боклук от София. Аз излязох и се преборих чисто сам", изтъкна той.

"Изобщо няма да се спирам на грешките на Терзиев, още когато "Спаси София" напуснаха коалицията, разбрах, че нещо лукаво се готви в столицата", каза Борисов. И предложи на столичния кмет да внесе в Народното събрание извънреден закон за почистването на града, за да се справи с кризата с боклука. Ако го направи, лидерът на ГЕРБ обеща подкрепа на всичките депутати от парламентарната му група.

"Аз му предлагам на Терзиев да внесе един лист хартия, или през неговите депутати, които са тук, за извънреден закон, свързан с бедствие, околна среда, природа, екокатастрофа, каквото иска. Да му гласуваме без обществени поръчки да купи камиони, да назначи хора, да се справи с проблема. И ще има 66 депутати "за". Днес да го внесе! Мобилизация, национализация - каквото иска! Каквото иска, но да дойде с решение и да каже: "Това е моето решение, така ще изчистя боклука от София", каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ добави, че подава ръка на Терзиев, защото софиянци не са виновни за "игричките, които си играят" в столицата.

Преди това пък съпредседателите на ДаБГ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха, че "цялата изпълнителна власт съдейства на мутрите в София, но общината и гражданите няма да се предадат и ще отвоюват София". "Призовахме МВР да поиска от прокуратурата информация по случая с подпалените камиони за боклук в София. Министър Митов отговори, че това било намеса в съдебната власт и работата на прокуратурата. Нищо подобно. Когато има дела от висок обществен интерес, разследващите органи могат и трябва да изискат информация от прокуратурата и разрешение информацията да бъде огласена на обществото. Самите те имат интерес от това, за да разсеят съмненията, че слагат чадър върху Таки", каза Божанов.