Кметът на "Изгрев" нае непалци за кризата с боклука

Фейсбук Кметът на "Изгрев" се надява с новите работници услугата да се подобри, но призова за още търпение.



Кметът на столичния район “Изгрев”, който е един от районите с въведена кризисна организация за сметосъбиране, опря до назначаването на непалци. До извънредното решение се е стигнало след бойкот от назначените шофьори и товарачи, които отказали да извършват двойни курсове и поискали за целта огромни заплати.

За това разказа в свой пост в социалната мрежа Фейсбук кметът на района Делян Георгиев.

“Изгрев” е единственият район, който се чисти в момента със самостоятелни усилия на районната администрация. Районът се договори в началото на януари за финансиране от общината, като техниката, работниците и организацията са изцяло на районната администрация. На територията на тези квартали не помага техника на завода за отпадъци, няма и частни фирми.

“След успешното стартиране на районния ни план за сметопочистване и сметоизвозване през месец декември, при който успяхме бързо и ефективно да почистим битовите отпадъци от кварталите с наша техника, работници и организация, започнаха непредвидени проблеми. Товарачите на кофите и шофьорите на специализираните камиони започнаха да бойкотират работата. Категорично отказаха да правят по два курса дневно до завода за боклук, като спираха работа след като напълнят камионите и демонстративно си тръгваха към 11:00 - 12:00ч., оставяйки техниката в двора на общината”, разказа кметът на района Делян Георгиев. Според него работниците са отказали да извършват нужните два курса, защото общината е в затруднено положение, и поискали увеличение на заплатите на 2500 евро за товарач и 3500 евро за шофьор.

След този бойкот общината се е видяла принудена да потърси работници от чужбина и е успяла да договори такива от Непал. Всички саботьори са уволнение, като непалците започват работа веднага. Георгиев моли в поста си гражданите за допълнително търпение и разбиране.

Новината за назначените непалци в Изгрев идва на фона на продължаващи проблеми със сметосъбирането в много части на София. Най-проблемна е ситуацията в район “Люлин”, “Слатина” и “Подуяне”, за които общината ежедневно изпраща данни по колко камиона работят. За “Люлин” кметът Терзиев обеща подобрение до края на месеца, но това е поредно отлагане на срок за възстановяване на нормалното сметосъбиране. На територията на “Люлин” от януари договор има общинската фирма “Софекострой”, която обаче чака още техника.