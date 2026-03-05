София се договори с фирма на "Титан" за чистене на 6 столични района

Шест месеца след отварянето на офертите по злополучния конкурс за сметосъбирането на столицата София успя да сключи дълготрайни договори по 2 от обособените позиции. София се договори с дружеството "БКС Чистота" ЕООД от групата на "Титан" за сметосъбирането в зона 2 - "„Искър“, „Кремиковци“ и „Панчарево“" и зона 5 - “Връбница”, “Нови Искър”, “Банкя”. Договорите се сключват след постигнато съгласие от страна на фирмата да намали първоначално оферираната цена и са до 2031 г.

Това съобщиха от Столична община по повод решенията за финализиране на процедурите.

"БКС Чистота" се е съгласила да извършва услугата сметосъбиране и сметоизвозване при цена от 285 лв. на тон - 145.72 евро. Тази цена надхвърля чувствително прогнозната цена, дадена от общината - 167 лв. на тон, но пък е под първоначално оферираната от дружеството - от 348 лв. на тон. За да не възникнат юридически проблеми, общината първо е сключила договор на първоначално оферираните цени и веднага след това е подписала анекси.

"Основание за това стана официално писмо от фирмата, изпратено в периода между приключването на работата на комисията и финализирането на документите за договор. В него те декларират готовност да изпълняват дейностите при по-ниски ставки от първоначално предложените", уточняват от Столична община. Според кметството няма как тази формула да бъде атакувана по съдебен път.

„Спазваме ангажимента си към столичани - да не подписваме дългосрочни договори на цени, които ощетяват града. Винаги сме казвали, че ще търсим начин да защитим обществения интерес и няма да позволим цената на услугата да расте без реално подобряване на качеството“, заяви кметът на столицата Васил Терзиев.

Към момента не е ясно как това действие ще се отрази на финализирането на процедурите за други 3 зони на града - 1,6 и 4 (зона 1 - "Средец", "Лозенец" и "Студентски", зона 6 - "Люлин" и "Красно село", зона 6 - "Люлин" и "Красно село" и зона 4 - "Илинден", "Надежда", "Сердика"). Върховният административен съд отмени решенията на общината, с които конкурсът за тях бе прекратен заради прекалено високи оферти. Съдът поиска от общината да аргументира детайлно какво приема за високи оферти, след като не е поставила ограничение за цените под формата на пределни цени. Не е ясно дали сключването на договори на цена от 285 лв. на тон няма да играе в полза на компаниите, а не на общината.

За зона 4 конкурсът бе върнат с аргумент неправилно отстранени компании и допуснато без необходимите документи турско дружество. В момента общината чисти шест столични района - „Люлин“, „Красно село“, „Красна поляна“, „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“ със собствени сили. Възможно е това да остане като трайно решение.

СМЯНА В СОБСТВЕНОСТТА

Фирма "БКС Чистота" ЕООД е собственост на "Екобул Рисърч" ООД. От 16 януари собствеността в нея се дели от Михаела Борисова и Румяна Иванова. Те са сред действителните собственици на "Титан Интернешънъл холдинг" заедно с Иво Иванов и Димитър Борисов.