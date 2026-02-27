Медия без
Васил Терзиев не се плаши от загубените дела за боклука

Ако трябва, ще стартираме нови процедури колкото пъти е необходимо, обясни кметът на София

Днес, 16:50
Васил Терзиев
Столичният кмет Васил Терзиев не вижда драма в загубените от Столична община 3 съдебни дела за мегапоръчката за чистотата. Както "Сега" писа, ВАС отмени решенията на София за прекратяване на поръчката за две от зоните на града и върна процедурата за още една обособена позиция. Терзиев е готов да се съобрази с всички дадени указания на съда и обяви, че ще обявява толкова пъти поръчката, колкото е необходимо, за да гарантира интереса на столичани. 

Съдът счете, че решенията, с които София спря конкурса за "Красно Село" и "Люлин", както и за "Средец" и част от "Лозенец" и "Студентски" не са достатъчно мотивирани. Съдиите изтъкват като ключов факт решението на общината да не поставя пределни цени по процедурата. Оттук според съда не може да се твърди и че кандидати са извършили нарушение, предлагайси високи цени. Според съда в решенията за прекратяване не е доказано с обективни показатели кое се счита за висока цена и кое  - не. Седмица по-рано ВАС върна и процедурата за "Илинден", "Надежда" и "Сердика"  - единствената зона, за която имаше избран изпълнител - турския консорциум "Норм Санаи". При него съдът прие доводите на КЗК, че компанията не е упълномощена надлежно от дружеството майка да се сдружава за участие в поръчки в България. 

„Няма драма. Има съдебни решения и следващи стъпки по процедура. Ще ги извървим докрай и, ако се наложи, ще стартираме нови процедури. Колкото пъти е необходимо...Ще сключим трайни договори за битовото сметосъбиране само когато имаме гаранции за качество и разумна цена. Няма да подписваме под натиск“, коментира кметът на София Терзиев. В оглед на съдебните решения той ще сформира нова комисия, която да приключи процедурите съобразно съдебните указания. "До приключване на работата им Столична община няма да коментира евентуални бъдещи решения, тъй като това би представлявало недопустимо вмешателство в дейността на комисията", уточняват от общината. Оттам допълват, че услугата е подсигурена и няма причина да се бърза. На фона на този коментар може да се очаква, че общината повторно ще прекрати процедурите, този път по-детайлно мотивирано. 

В единствената зона, за която съдът потвърди резултата от процедурата - зона 3, не бе допуснат нито един кандидат и процедурата е прекратена. В тези райони - "Изгрев", "Слатина", "Подуяне", услугата се осигурява с общински ресурс. 

"Предстои анализ дали този модел ще бъде устойчив в дългосрочен план или ще бъде стартирана нова процедура", коментират от общината. 

 

 

 

 

