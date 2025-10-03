Васил Терзиев: Хора с прякори няма да ограбват столичани

Столичният кмет Васил Терзиев излезе с остра позиция по мегаконкурса за сметосъбирането в 7 зони на града. От думите му става ясно, че той не възнамерява да приема скъпите оферти за част от зоните. Остава неясно обаче какво точно ще предприеме общината на фона на липсата на време.

Както “Сега” писа, общината позволи по процедурата да се подават оферти, които надхвърлят прогнозните стойности. Така по четири от позициите подадените оферти са в пъти над обявените очаквани стойности от общината и общата стойност на подадените оферти е за 839 мвлн. лв. при прогнозно обявени 429.5 млн. лв.

“Общината няма да се огъне пред опитите за налагане на неприемливи цени, които биха довели до драстично поскъпване на такса смет за столичани. Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани. Ще направим всичко възможно и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, обложена с данък корупция,", коментира Терзиев. Според него общината си е свършила добре работата. "Проведохме честен търг с конкуренция и условия, които гарантират, че София има контрол над това кой и как ще чисти града в следващите 5 години. Търгът ни е атакуван с непазарни и незаконни средства и с активна помощ от националните институции. Повечето зони останаха с един-единствен кандидат, а цените които предлагат са неприемливи. С изключение на зона 4 - където имаме чуждестранен кандидат с адекватна пазарна цена", коментира Терзиев. Той не спомена конкретна институция, която е пречила на общината, но кметството вече влезе в задочна война по темата с Агенцията за обществените поръчки, която забави становището си по процедурата. Общината на свой ред не стартира достатъчно рано процеса на фона на изтичащ през април договор за районите “Красно село” и “Люлин”. Там действащият договор бе удължаен за максималния възможен срок и изтича в събота, като двата района преминава временно за чистене към общинското дружество “Софтекострой”. Не е ясно дали то ще се справи със задачата и дали ще осигури капацитет в тези кратки срокове.

"Единственият останал кандидат за почистването на "Люлин" и "Красно село" в следващите 5 години даде скандална оферта – два пъти по-висока от разумната цена, която предвиждаме. А там срокът на стария договор изтича утре”, коментира Терзиев. "Ако днес се огънем под натиска на хора с четири- и петбуквени прякори, домакинствата в "Люлин" и "Красно село" може да плащат 6 до 10 пъти по-висока такса битови отпадъци в следващите 5 години. Аз няма да допусна това. Столичани няма да бъдат ограбени от лакомията на хора, на които досега им е позволявано да грабят всичко от всички ни", допълни той.

РЕФОРМИ

Общината припомни, и че броени месеци преди въвеждането на принципа "замърсителят плаща" от 1 януари 2026 г., системата за изчисляване на такса смет в София остава изкривена заради дългогодишното отлагане на реформата от страна на държавата. Ако не се предприемат мерки за овладяване на разходите, прогнозите са за скок в тежестта върху домакинствата от 2 до 5 пъти.

За да не допусне този скок, целта на Общината е да намали генерирания боклук и да постигне честна цена за услугата, изтъкват от екипа на Терзиев. Според тях това е постигнато чрез преустановени десетки схеми за източване на общински средства, включително смесване на строителни и други отпадъци в битовия, проведени са реформи в Завода за отпадъци и в Столичния инспекторат, започната е промяна в разделното събиране, отчитат от общината.