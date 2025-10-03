Медия без
Буря и проливен дъжд потопиха Южното Черноморие и взеха жертва

Премиерът нареди армията да се включи в спасителната акция

03 Окт. 2025Обновена
Рибарското селище в Бургас е наводнено
БГНЕС
Рибарското селище в Бургас е наводнено

Обилните дъждове по Южното Черноморие доведоха до драматични наводнения в редица населени места, като има и поне една жертва. Бедствено положение бе обявено в Бургас и Царево.

Най-критично е положението във вилно селище "Елените" - придошлите от пороите води отнасят автомобили по улиците. Има потвърждение за поне една жертва - човек, живущ в апартамент в комплекс "Три вилидж", е попаднал под придошлите води, тъй като се е намирал намирал в подземно помещение. В момента водолази опитват да извадят тялото.

"На този етап имаме потвърждение за загинал мъж във вила, която се намира във вилно селище "Елените". Други три жени бедстваха в наводнените си къщи и са спасени от служители на пожарната", каза кметът на община Несебър Николай Димитров. Информацията бе потвърдена и от зам.вътрешният министър Тони Тодоров на брифинг в МС. Загиналият е поляк, допълни директорът на пожарната в Бургас старши комисар Николай Николаев.

Той разказа, че с високопроходими автомобили на пожарната е достигнато до северните сгради в "Елените" и са евакуирани шестима души.

"За съжаление не можем да пуснем лодки, с които да придвижим екипи с водолази, защото течението е силно. Поискахме помощ от хеликоптер. Очаква се и дрон. Сега проверяваме сграда по сграда - от север към морето. Работят екипи на пожарната", добави той.

Пороят е отнесъл няколко коли в морето, но на този етап не е известно дали в тях е имало хора. Дрон отглежда в момента района.

"Местните власти проверяват сигнал за кола с двама възрастни, която е била завлечена от бурните води към морето. Една жена звънна да каже, че ги е видяла, но няма потвърждение," разказа на свой ред кметът на Община Свети Влас Иван Николов. 

Проблемът е, че много от хотелите и вилите са построени на естествения път на стичащите се води - по съществуващи дерета, и това застрашава целостта им (на снимката). 

Много улици в Несебър, Слънчев бряг, Св. Влас и "Елените" са буквално пометени, унищожена е голяма част от пътната инфраструктура.

В момента тече евакуация на всички, които се намират в "Елените". Задействана е системата BG Alert, с указания хората да се изтеглят на по-високи места. На терен работят 10 екипа на пожарната, съобщава Областната администрация на Бургас. 

Властите апелират жителите и гостите на района да следят съобщенията и да спазват указанията за безопасност. Голяма част от живущите във вилното селище са украински граждани със статут на бежанци.

По разпореждане на премиера Росен Желязков вътрешният министър Даниел Митов заминава спешно за "Елените", за да координира лично операциите на отговорните служби. Желязков е наредил също така в издирвателните операции се включват армията и гранична полиция.

В община Царево още от рано сутринта също имаше евакуация на хора. Заради потопа работи кризисен щаб, който координира спасителните дейности и впоследствие да оцени щетите. От полунощ до сутринта бяха регистрирани изключително големи количества валежи дъжд за кратко време, като автоматичните метеорологични измервателни станции са отчели количества на водния стълб от 225 мм в Царево до 420 мм в с. Изгрев.

Повечето уличи в Царево са се превърнали в реки, което е наложило спешната намеса на полицията и Пожарната служба. Направена е и превантивна евакуация на хора от най-рисковите места в града.

Същевременно системата BGAlert не е издала предупреждение. Началникът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов обясни пред "Нова тв", че не навсякъде кметовете имат достъп до нея и е трябвало общинските власти да подадат сигнал до дирекцията по имейл, за да бъде излъчен сигнал за тревога.

"В момента пускаме такова съобщение за Царево, Созопол и Приморско", каза той.

В 06:30 ч. тази сутрин кметът на общината Марин Киров свика извънредно заседание на кризисния щаб, който обяви бедствено положение. Днес ще бъде неучебен ден за всички училища и детски градини. Освен това социалният патронаж и детските кухни няма да работят през днешния ден и няма да се извършват доставки на храна.

Затворен за движение е пътят Царево-Изгрев-Малко Търново (заради паднал мост в с.Изгрев). АПИ съобщи, че има обходен маршрут през Граматиково - път II-99 - път III-907 - Визица - Писменово - път II-99 Китен - Царево и обратно.

Затворени са също мостът при плаж Нестинарка и пътят от Царево през къмпинг Арапя и Оазис до Лозенец. Евакуирани са хора от потенциално опасните райони, а жителите на общината са призовани да не излизат и да не предприемат пътувания.

Неучебен ден е обявен и в Приморско. Силен дъжд и бурен вятър вилняха и в Ахтопол, където бурният вятър и силният дъжд също направиха обстановката изключително тежка. 

Кметът на Созопол Тихомир Янакиев призова във "Фейсбук": "...всички граждани, на които не им се налага спешно да излизат, да си останат по домовете". Той съобщи, че е имало проблеми с електрозахранването в целия град, като в някои части на Стария град все още няма ток. Събира се информация за състоянието във всички селища от община Созопол, където също така е обявен неучебен ден.

 

БЕДСТВИЕ И В БУРГАС

Със заповед на кмета Димитър Николов на територията на община Бургас бе въведено тридневно частично бедствено положение - до 6 октомври. 

Мярката е заради наводнение в Бургас, Рибарско селище, село Маринка, вилна зона "Черниците". В "Черниците" за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м дъжд и оттам ще бъдат евакуирани няколко човека. Мостът обаче е пропаднал и в момента няма достъп. В кв.„Крайморие“ валежът е 186 л/кв.м, а рибарското селище - 117 л/кв.м.

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в квартал „Победа“. Движението от комплекс „Меден рудник“ към центъра на Бургас е затруднено. Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. Движението на автомобили в района на Рибарското селище и „Черниците“ е ограничено.

Затворен бе главният път Бургас-Созопол от „Крайморие“ до Созопол. Пътят ще остане затворен, докато водите се оттекат. Като обходен маршрут се използва трасето през кв. „Меден рудник“ – с. Твърдица – с. Маринка. Там обаче трафикът е изключително натоварен.

