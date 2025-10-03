След дъжд качулка: Държавата се втурна да проверява наводнените места

След като пороите взеха жертва въпреки всички предупреждения, държавата се втурна да прави проверки, сякаш за пръв път проглежда за известни от години проблеми. Няколко министри и зам.-министри дадоха брифинг в Министерския съвет, на който обявиха същите мерки, които наблюдаваме след всяко бедствие. Контролни органи тръгват "още днес" на проверки по наводнените места, въпреки че някои от тях ще трябва да проверяват собствените си действия през годините и въпреки трагедията в Царево през 2023 г., която протече по почти аналогичен начин.

Сред мобилизираните служби е ДНСК, която тръгва да проверява законността на хотелите в наводнените райони. Ще се проверяват строителните разрешения на комплексите, как се е стигнало до застрояване на дерета и т.н., обявиха министрите на околната среда и водите Манол Генов и на туризма Мирослав Боршош.

Този път бедствието не беше изненадващо - за него имаше предупреждения от дни, модели на потенциални наводнения, сигнал от европейските служби и какво ли още не. Въпреки това, днес министрите отново се държаха като изненадани и изиграха целия си репертоар, който се наблюдава след всяко разрушително бедствие. Тепърва ще се проверява например как се е стигнало до застрояване на деретата, въпреки че за това се бие тревога от години, а министърът на туризма Мирослав Боршош обяви спешни проверки на строителните книжа на ваканционните селища и хотелите в тях.

"След проверките на областния управител и РДНСК ще имаме повече информация за причината - дали става въпрос за наистина много тежко стихийно бедствие, което трудно може да бъде контролирано или може да бъде причинено от неадекватност от страна на местната власт", каза Боршош, намеквайки за едно любимо оправдание при повечето такива трагедии - че бедствието е било уникално и не би могло да бъде предотвратено.

От думите на министъра на туризма излиза, че РДНСК ще трябва да проверява собствените си действия, защото именно през тази служба са минали всички тези строежи, хотели и ваканционни селища, заради които от години крайбрежието ни заслужи името "Бетономорие". Застроените дерета също не са новина - най-малко при предишното наводнение в Царево от 2023 г. експерти предупреждават, че у нас има десетки такива реки, които не са реки на картите, защото са застроени. Дори тази сутрин, преди да се случи трагедията, Тома Белев от "Зелено движение" напомни как от две години предлагат анализ на застроените дерета на институциите при нула интерес от тяхна страна.

"В случая Елените - река няма, има хотели, парк, амфитеатър, спортни игрища, басейни и т.н. Реката е държавна собственост, хотелите, игрищата и амфитеатъра - едва ли. От седемдесетте години на миналият век е забранено строителството на заливните тераси на реките. В случая е строено върху самата река. Зад всеки от тези строежи стоят подписи - на кмет, главен архитект, директор на РИОСВ, директор на басейнова дирекция и за всеки от тях е знаел директорът на РДНСК. Прокуратурата пак няма да открие виновни, както преди две години в Царево", коментира Тома Белев от "Зелено движение".

"Планът за управление на риска от наводнения бе приет на 29.12.2023 г. (след наводнението в Царево през септември 2023 г.), а на речният басейн на 30.12.2024 г. от Министерския съвет. Наводнението в Царево го нямаше в тях, нито се решиха идентифицираните проблеми. Нещо повече, строителите продължиха да засипват речните корита, които всъщност липсваха от картите", написа Белев няколко часа преди да се стигне до трагедия в пороите.

Провал беше и организацията на почистването по основните магистрали, въпреки свиканите щабове. Регионалният министър Иван Иванов заплаши пътноподдържащите фирми с максимални глоби и предупреди, че ще има и дисциплинарни мерки. "Снощи до късно с АПИ бяха давани инструктажи от моя страна за адекватни действия и такива не бяха взети предвид. Организацията се оценява на недостатъчно добра, да не кажа лоша. В резултат на това ще бъдат наложени максимални санкции на пътноподдържащите фирми, включително и на държавната "Автомагистрали", коментира министърът. И той увери, че ще се проверява за отклонения от строителството, които "евентуално биха могли да са допринесли за нещастните случаи".