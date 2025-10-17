Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Драгалевци" и "Бояна" са най-застрашени от наводнение

Най-големият проблем са презастрояването и липсата на инфраструктура, каза главният архитект на София

Днес, 11:22
Богдана Панайотова
БГНЕС
Богдана Панайотова

София е изправена пред сериозен риск от наводнения заради презастрояване и липса на инфраструктура, подобно на бедствените ситуации по Южното Черноморие. Това предупреди главният архитект на столицата Богдана Панайотова в предаването „Тази сутрин“ на bTV.

Най-застрашени от наводнения са кварталите в полите на Витоша – „ДрагалЀвци“, „Бояна“, „Симеоново“ и район „Витоша“, както и „ПанчарЀво“, където деретата и реките остават некоригирани, а терените – презастроени. „Цели територии са застроени без никаква канализация. При силен дъжд няма къде да отиде водата“, обясни главният архитект.

„Точно това, което се случи в "Елените", не мисля, че ще се повтори на този етап в София, но се залагат рискове – малки и големи – които при обилни валежи могат да доведат до сериозни проблеми“, каза Панайотова.

Архитект Панайотова обясни, че в София няма случаи на директно строителство върху речни корита, но рисковете идват от масово застрояване на огромни територии без изградена дъждовна канализация. „Проблемът е натрупван с години. Рискът идва от там, че се застрояват огромни територии без дъждовна канализация. Извършило се е застрояването по общия устройствен план, но техническата инфраструктура липсва“, подчерта тя.

Панайотова обяви, че Столична община вече предприема конкретни мерки: „Спрели сме издаването на разрешения за строеж в райони, където няма дъждовна канализация. Това е категорично. Без данни от „Софийска вода“ за налична инфраструктура – няма разрешение.“ Тя подчерта, че това решение е в сила от преди шест месеца, а отговорността остава изцяло в правомощията на главния архитект. По думите ѝ причината за липса на инфраструктура не е в нежеланието на общината, а в недостиг на средства през годините.

„Имаме план за управление и развитие на канализационната система, но изпълнението му върви бавно именно заради липса на финансиране“, уточни Панайотова. Сега е осигурено ново финансиране по програма „Околна среда“ за изграждане на канализация в ГЀрман, ПанчарЀво, район „Искър“ и част от „Младост“.

Главният архитект потвърди, че има натиск от инвеститори за строителство на небостъргачи заради липсата на свободни терени. „Проблемът не е във височината, а в гъстотата на застрояване и липсата на инфраструктура, която да поеме това натоварване“, обясни тя.

Тя обясни, че в последните шест месеца са стопирани всички проекти за сгради над 50 метра, намиращи се близо до некоригирани дерета и реки. Така например е спрян строежът на мястото на ресторант "Синия лъв" в центъра на столицата. „Проектът няма да влезе в сила. Работим по нов план, който ще запази културното наследство и ще обхване по-голяма територия", каза тя.

Арх. Панайотова настоя за спешна промяна в закона, който в момента позволява строителство на нискоетажни сгради без канализация: „Това е недопустимо в XXI век – огромни складове и блокове да се свързват към изгребни ями. Това трябва да се спре.“

Тя допълни, че за целта вече работи специална работна група, която подготвя промени в законодателството.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

драгалевци, Бояна, наводнения

Още новини по темата

Кални реки заляха Испания и блокираха хора в колите и домовете им
13 Окт. 2025

Източна България чака със свито сърце новите валежи
06 Окт. 2025

Двама са задържани за мародерство в "Елените"
05 Окт. 2025

Трима души загинаха при пороите, потопили Южното Черноморие
03 Окт. 2025

След дъжд качулка: Държавата се втурна да проверява наводнените места
03 Окт. 2025

Президентът на Румъния иска разследване за наводнената солна мина
31 Май 2025

Огромни наводнения в Австралия убиха 5-има и блокираха 50 000 души
24 Май 2025

Води заляха къщи и пътища в Северозапада
02 Апр. 2025

Бедствени наводнения доведоха до евакуация в Тоскана
15 Март 2025

Поройни дъждове причиниха наводнения в Сицилия
03 Февр. 2025

НАГ спира единичните строителни планове в южна София
29 Яну. 2025

Испания въвежда платен климатичен отпуск
29 Ноем. 2024

Силен циклон наводни 4 области в Гърция
15 Ноем. 2024

Порои и огромни вълни изненадаха Италия и Франция
20 Окт. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар