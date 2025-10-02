АКФ пусна обвинителния акт за саковете с пари от "Хемус"

bTV По Лотове 7, 8 и 9, за които още през 2020 г. са изплатени 99% от парите по договора, строителство липсва и до днес. На снимката - срутване по лот 5 през 2021 г.

Антикорупционният фонд (АКФ) публикува в цялост проекта за обвинителен акт по делото "Хемусгейт" на прокурор Ивайло Занев, писан срещу деветима обвиняеми, сред които като организатор и ръководител е сочен Христо Савев, едноличен собственик на "Грома Холд" ЕООД. Управителят на дружеството Виктор Велев и Маргарита Попиванова, изпълнителен директор на "Европейски пътища", са обвинени в ръководене на организираната престъпна група.

Проектът за обвинителен акт в близо 400 страници проследява и пътя на парите, източени чрез мрежа от кухи фирми, и пренасяни в сакове. В периода от 18 юни 2020 г. до 8 септември 2021 г. те са изтеглени в брой чрез 66 касови операции и транспортирани в складова база, собственост на "Водно строителство - Благоевград" АД, край село Зелендол, община Благоевград. Мажоритарен акционер в дружеството е управителят на "Грома Холд" ЕООД - Виктор Велев. Какво се случва с парите впоследствие остава неустановено.

"Публикуваният от нас проект за обвинителен акт е важен, защото показва, че за ограничен период и сред определени прокурори е съществувала воля за разследване на един от най-скандалните скорошни случаи на отклоняване на публични средства в пътното строителство", коментира Андрей Янкулов, старши правен експерт в АКФ и бивш прокурор.

В началото на седмицата АКФ разказа как прокурорът Ивайло Занев, който е отведен от делото, след като подготвя проект за обвинителен акт, е опитал да сезира специалния прокурор за разследване на главния прокурор и неговите заместници във връзка с "Хемусгейт". Сигналът обаче е ударил на камък, изобщо не е стигнал до специалния прокурор Даниела Талева, а е препратен към... Софийската градска прокуратура от зам.-председателката на Върховния касационен съд Лада Паунова, която по закон пресява сигналите до ад хок прокурора. В СГП пък набързо е смачкан.

Разследването "Хемусгейт" беше започнато в края на 2021 г. от ГДБОП, за да изясни евентуалното присвояване и изпиране на сума пари в особено големи размери - около 55 милиона лева, платени авансово от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От АПИ, през държавната компания "Автомагистрали" ЕАД, парите са преведени по сметките на две търговски дружества - изпълнители по договори за доставка на материали и оборудване, необходими за строителството или рехабилитацията на големи инфраструктурни обекти, в това число лотове 5 и 6 на "Хемус". След още две нива на превъзлагане на нови подизпълнители парите са изтеглени в брой от касата на един и същ банков офис.

Занев е един от тримата наблюдаващи прокурори по делото, които в крайна сметка са отведени. Разследването е разпределено на други магистрати, чиято кариера се ускорява стремително. За разлика от самото дело, което, както "Сега" писа през лятото, е пред провал.

ОБВИНИТЕЛНИЯТ АКТ НА ЗАНЕВ

Според проекта за обвинителен акт на прокурор Занев, от юни 2020 г. до май 2021 г., "Автомагистрали" изплаща на "Европейски пътища" АД близо 343 млн. лв. по различни договори. Почти половината от тази сума представлява огромни авансови плащания за строеж на АМ "Хемус", за който към момента на превода, а и до днес, не са извършвани строителни дейности, обобщава АКФ и изрежда плащанията.

Според установеното в проекта за обвинителен акт предвидената за присвояване сума от 54 млн. лв. щяла да придобие характера на скрита търговска печалба и да се формира от "доставки и влагане на по-малко по количество и по-евтини като качество материали, отколкото било предвидено по проектна документация", от използването на "по-малък технически и човешки ресурс" от заложения, както и от спестяване на разходи за заплати, осигуровки и ДДС.

Видно от проекта за обвинителен акт, само седмица след първото авансово плащане от "Автомагистрали", в един и същи ден, в рамките на броени минути, част от средствата преминават по веригата от мними подизпълнители, за да бъдат изтеглени в брой от обвиняемия Данаил Георгиев, специално вербуван за целта.

В продължение на година и три месеца, от 18 юни 2020 г. до 8 септември 2021 г., почти всекидневно Данаил Георгиев, Тома Янков, Красимир Митриков и Георги Шкендов посещават централния клон на "Интернешънъл асет банк" в София и изтеглят на каса общо 54 097 641.65 лв. Общо осемнадесет пъти обвиняемите са напускали централата на банката със суми в брой на стойност над един милион лева, като най-голямата изтеглена на каса сума е 1,956 млн. лв.

След като са напускали централата на банката, четирите лица са предавали средствата на обвиняемите Борислав Колев и Георги Георгиев, които от своя страна са ги транспортирали до складовата база на "Водно строителство - Благоевград".

"Цялата изложената фактическа обстановка се установява от съвкупния анализ на множества гласни, писмени, веществени, преки и косвени доказателства по делото", пише още в проекта на обвинителния акт.

СТРОИТЕЛСТВО

В отговор на въпроси на АКФ АПИ потвърждава, че са сключили с "Автомагистрали" два договора, от декември 2018 г. и декември 2019 г., по ин-хаус процедури за изграждане на "Хемус". Първият договор - за участъци 1 - 6 включително, е на стойност 1 140 609 631.01 лв. с ДДС. Вторият, за участъци 7 - 9, е на стойност 483 388 733.51 лв. с ДДС.По първия договор АПИ е направила три авансови плащания към "Автомагистрали", възлизащи на 667 059 051.30 лв. или близо 59% от цялата му стойност. По договора от 2019 г. две авансови плащания сформират впечатляващите 99% от цялата сума. И петте авансови плащания са направени в периода септември 2019 г. - ноември 2020 г. По Лотове 7, 8 и 9, за които още през 2020 г. са изплатени 99% от парите по договора, строителство липсва и до днес.

МЪЛЧАНИЕ

На 13 юни "Сега" изпрати въпроси до зам.-градската прокурорка и говорител на СГП Десислава Петрова, до Христо Кръстев, който междувременно стана говорител на Сарафов, както и до пресаташето на СГП, ще бъде ли внесено делото "Хемусгейт" в съда - за какво и срещу кого; ако е прекратено или има оттеглени обвинения (дори частично), срещу кого и с какви мотиви.

Днес въпросите бяха зададени отново. Отговори няма.

"Продължаваме да очакваме отговори дали е разследвана хипотезата за евентуални политически протекции за Савев, Велев и Попиванова, защо авторът на проекта за обвинителен акт е отстранен от работа по казуса "Хемус" и защо институциите, в лицето на прокуратурата, Върховния касационен съд и Комисията за противодействие на корупцията, са пренебрегнали сигналите за отстраняването му и блокиране на разследването", коментира и директорът на АКФ Бойко Станкушев.

ИСКАНЕ

След разкритията на АКФ "Да, България" настоя за спешна анкетна комисия за "Хемусгейт". Повдигнати са изключително сериозни въпроси за начина, по който се харчат публични средства, и за поставени чадъри над грабежа на 54 милиона лева от магистрала "Хемус", смятат от партията. И допълват, че подобен род разкрития изискват веднага да се реагира и да се направи временна анкетна комисия от парламента. "Ултимативно е необходима пълна прозрачност, публични изслушвания и да се търси отговорност от всички замесени", обявиха още от "Да, България".