Разпит за Борисов станал повод за отстраняване на прокурор по "Хемусгейт"

Показания на бившия вътрешен министър Бойко Рашков по адрес на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов са станали повод прокурор Ивайло Занев да бъде уличен в пристрастност и отстранен от разследването. Това разказа самият Занев в интервю за bTV.

В началото на месеца Антикорупционния фонд пусна обвинителния акт, писан от Занев, но така и не видял бял свят.

"Конкретните мотиви за моето отстраняване бяха в контекста, че съм изразил негативно отношение към бивш министър-председател на страната в хода на разпита на господин Бойко Рашков като свидетел. Аз считам, че това твърдение е изцяло превратно тълкувание на прокурора, който го е мотивирал, защото ако се погледне въпросният протокол за разпит, ще се установи, че няма никакво негативно отношение към когото и да било", каза Занев в интервюто си и уточни, че бившият премиер, за когото говори, е Бойко Борисов.

Още през декември 2023 г., когато стана известно, че има трима отстранени от делото "Хемусгейт" прокурори, от Софийската градска прокуратура потвърдиха пред "Сега", че по искане на защитата на обвинените по делото трима от петимата прокурори са отведени с постановление на Софийската апелативна прокуратура. Тримата прокурори са направили възражения срещу отвода пред Върховната касационна прокуратура, но и тя е потвърдила, че те не трябва да работят по "Хемусгейт".

Двама са отведени заради процесуални пропуски на разследващите полицаи от ГДБОП. Макар и грешките да не са пряко на прокурорите, те, като господари на процеса, е трябвало да проследят какво правят от ГДБОП.

Третият е отведен заради реплики, които си е позволил по време на разпита на тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков, които издават пристрастност. Едната е, когато когато Рашков посочва по адрес на Бойко Борисов, че името му не е споменато от ключов свидетел по делото. "Нека е спокоен", казва Рашков за Борисов. "Жалко", отвръща прокурорът. След това прокурорът казва на Рашков: "Приемате, че Бойко Борисов е всесилен." А вътрешният министър му отговаря: "Не, но е добре информиран".

Пред "Сега" от Софийската градска прокуратурата обясниха, че по делото няма да бъдат определяни нови наблюдаващи прокурори, а то ще бъде завършено от двамата оставащи обвинители и предстои процесът да бъде внесен в съда.

Разследването "Хемусгейт" беше започнато в края на 2021 г. от ГДБОП, за да изясни евентуалното присвояване и изпиране на сума пари в особено големи размери - около 55 милиона лева, платени авансово от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

"Дори аз като наблюдаващ прокурор до 2023 г. по това дело, не мога да кажа къде са отишли и разходвани парите, след като са били оставени на съхранение във въпросния склад, който е посочен в проекта на обвинителния акт", коментира днес Ивайло Занев. Последното известно местонахождение на парите е склад в Благоевградско.

По думите на Занев "схемата е много добре описана в този проект на обвинителният акт. Тя е следната. Дружеството X се явява подизпълнител на "Aвтомагистрали" ЕАД. То получава на основания договори за доставка на материали или за наем на механизации и строителна техника, авансови плащания в размер на 100 милиона лева, които са почти изцяло цената на стойността на двата договора". После подизпълнителят решава, че може да изпълни договорите не за 100 милиона лева, а за 80 милиона лева, в което е включена и комисионната печалбата. "И останалите 20 милиона лева си ги калкулира като скрита печалба", обясни прокурорът.