Десните призоваха Васил Терзиев да отмени мегатърга за чистотата

Днес, 10:47
В процедурата общината заложи много нова техника. Не е ясно какъв ще е крайният резултат.
Натискът върху столичния кмет Васил Терзиев да отмени обявения търг за сметосъбиране в 7 зони на града расте. Подадените оферти за част от зоните се оказаха в пъти над прогнозния ресурс и ако договорите бъдат сключени, това ще доведе до рязък скок в такса смет. 

“София предстои да плати над 1 млрд. лв. за боклук, тъй като Таки овладя почти всички обществени поръчки. Призоваваме кмета Терзиев да анулира процедурите и да се проведат нови поръчки за зоните, които са извън прогнозния бюджет на общината. Това е огромен проблем, защото, ако се приемат подадени сега цени, София ще плаща изключително завишени цени. За да си го представите по друг начин, София ще плаща за 1 тон боклук по-висока сума, отколкото струва да се произведе 1 тон жито“, коментира пред журналисти съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Справка в профила на купувача на Столична община показва, че подадените оферти надхвърлят драстично прогнозния ресурс при 4 от общо 7 зони на града. Това са Зона 1 (Средец, Лозенец, Студентски), Зона 5 („Банкя”, „Връбница” и „Нови Искър”), Зона 6 ("Люлин" и "Красно село") и Зона 7 („Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица – център"). 

Евентуално прекратяване на процедурата обаче е много рисково, защото действащите договори за чистене на голяма част от районите изтичат. При "Люлин" и "Красно село" договорът изтича в събота и общината вече обяви, че от неделя районът ще се чисти от общинското дружество "Софекострой" по инхаук възлагане. Фирмата обаче няма голям капацитет и дори за тези два района са възможни сериозни трусове в чистотата. Обявяването на нова процедура със спазване на всички срокове и потенциално обжалване би отнела месеци. Алтернатива е общината да премине към процедура по пряко договаряне без обявление, но това би могло да означава нарушаване на ЗОП. Такива процедури се допускат по изключение по причини, независещи от възложителя. От общината засега не коментират какви действия ще предприемат. 

 

