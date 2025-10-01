Задава се хаос с чистенето на огромни квартали в София

Късно обявената процедура за избор на нови сметосъбиращи фирми в София вече поражда проблеми. Тази събота изтича действалият досега договор за чистенето на два столични района - "Люлин" и "Красно село". Договорът вече е удлъжаван и не може да се анексира допълнително. Така чистотата в тези райони се поема от неделя, 5-и октомври, от общинското дружество "Софекострой". Има сериозни опасения, че предаването на дейността няма да мине плавно и че капацитетът на фирмата не е достатъчен за чистенето на тези големи зони.

Както "Сега" писа, за зоната с "Люлин" и "Красно село" по обявената от общината процедура за избор на нови чистачи постъпиха две оферти - на турското дружество "Норм Санаи" и на консорциум "Почистване Триадица", който се свързва в медийни публикации с Христофор Аманатидис, известен като Таки. Консорциумът подаде оферта за чистене на зоната за 189 млн. лв. без ДДС при 66.8 млн. лв. прогнозна стойност, изчислена от Столична община. Оферта на втория участник - турското дружество, изобщо не бе отворена, защото фирмата я оттегли. Според информация на ПП-ДБ фирмата се е отказала заради натиск и запалени камиони. Дружеството все пак остана да се състезава за друга зона - Илинден, Надежда и Сердика, като тук е само тя.

Към момента не е ясно на какво правно основание е възложена дейността, вероятно е използвана презумпция за спешност. Това по същество инхаус възлаган ще продължи до финализиране на голямата поръчка. "Софекострой" в момента чисти "Красна поляна". В нея работят около 240 служители. За 2023-а година дружеството е на загуба от 2.4 млн. лв.

Възможно е фирмата да ползва подизпълнители, но след фиаското с инхаус договорите на държавната фирма "Автомагистрали" възлагането към дружества, които нямат капацитет, за да бъде превъзложена дейността впоследстиве, бе забранено. Може да се наложи фирмата да ползва техника под наем - също схема, приложена при "Автомагистрали" и "Хемус".

ПОБЕДА

София спечели в Административен съд София - град съдебно дело по друг проточил се с години казус - премхването на незаконни обекти в "Борисовата градина", използвани от автокъща "Капитолия". С решение от 29.09.2025 г. съдът е отхвърлил жалбите на „Софтрейд 2003“ ООД и ЕТ „Минкин – Албена Минкин“ срещу заповед на главния архитект на Столична община за премахване на незаконно поставени конструкции – стоманобетонни фундаменти с метални чадъри, съобщиха от Столична община. Оттам припомнят, че делата по казуса са продължили близо 8 години, като незаконните обекти в парка са установени още през 2017-а година. Въпреки серия обжалвания и временно спиране на изпълнението, съдът окончателно потвърди правото на Столична община да премахне конструкциите. Решението не подлежи на обжалване. Ако собствениците не изпълнят доброволно заповедта, премахването ще бъде извършено принудително от нас, уточняват от общината.