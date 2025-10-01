Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Задава се хаос с чистенето на огромни квартали в София

Васил Терзиев реши да възложи временно сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" на общинско дружество

Днес, 14:02
Кметът Терзиев таеше големи надежди на новия конкурс за чистотата. Не е ясно как ще завърши той.
Кметът Терзиев таеше големи надежди на новия конкурс за чистотата. Не е ясно как ще завърши той.

Късно обявената процедура за избор на нови сметосъбиращи фирми в София вече поражда проблеми.  Тази събота изтича действалият досега договор за чистенето на два столични района - "Люлин" и "Красно село". Договорът вече е удлъжаван и не може да се анексира допълнително. Така чистотата в тези райони се поема от неделя, 5-и октомври, от общинското дружество "Софекострой". Има сериозни опасения, че предаването на дейността няма да мине плавно и че капацитетът на фирмата не е достатъчен за чистенето на тези големи зони. 

Както "Сега" писа, за зоната с "Люлин" и "Красно село" по обявената от общината процедура за избор на нови чистачи постъпиха две оферти - на турското дружество "Норм Санаи" и на консорциум "Почистване Триадица", който се свързва в медийни публикации с Христофор Аманатидис, известен като Таки. Консорциумът подаде оферта за чистене на зоната за 189 млн. лв. без ДДС при 66.8 млн. лв. прогнозна стойност, изчислена от Столична община. Оферта на втория участник - турското дружество, изобщо не бе отворена, защото фирмата я оттегли. Според информация на ПП-ДБ фирмата се е отказала заради натиск и запалени камиони. Дружеството все пак остана да се състезава за друга зона - Илинден, Надежда и Сердика, като тук е само тя. 

Към момента не е ясно на какво правно основание е възложена дейността, вероятно е използвана презумпция за спешност. Това по същество инхаус възлаган ще продължи до финализиране на голямата поръчка. "Софекострой" в момента чисти "Красна поляна". В нея работят около 240 служители. За 2023-а година дружеството е на загуба от 2.4 млн. лв. 

Възможно е фирмата да ползва подизпълнители, но след фиаското с инхаус договорите на държавната фирма "Автомагистрали" възлагането към дружества, които нямат капацитет, за да бъде превъзложена дейността впоследстиве, бе забранено. Може да се наложи фирмата да ползва техника под наем - също схема, приложена при "Автомагистрали" и "Хемус". 

ПОБЕДА

София спечели в Административен съд София - град съдебно дело по друг проточил се с години казус - премхването на незаконни обекти в "Борисовата градина", използвани от автокъща "Капитолия". С решение от 29.09.2025 г. съдът е отхвърлил жалбите на „Софтрейд 2003“ ООД и ЕТ „Минкин – Албена Минкин“ срещу заповед на главния архитект на Столична община за премахване на незаконно поставени конструкции – стоманобетонни фундаменти с метални чадъри, съобщиха от Столична община. Оттам припомнят, че делата по казуса са продължили близо 8 години, като незаконните обекти в парка са установени още през 2017-а година. Въпреки серия обжалвания и временно спиране на изпълнението, съдът окончателно потвърди правото на Столична община да премахне конструкциите. Решението не подлежи на обжалване. Ако собствениците не изпълнят доброволно заповедта, премахването ще бъде извършено принудително от нас, уточняват от общината. 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

сметосъбиране

Още новини по темата

София пуска мегапоръчката за над половин милиард за боклука
05 Юни 2025

Сметосъбиращи фирми ултимативно поискаха 9 млн. лв. от София
15 Май 2025

Ако боклукът в София свърши, ГЕРБ ще докарат нов

08 Апр. 2025

Фирма на Столична община ще чисти "Красна поляна" още 1 г.
01 Март 2025

София вдига парите за чистота и пак обещава повече контрол
07 Ноем. 2024

Кметове на ПП-ДБ планират да изгонят частниците от сметосъбирането
26 Септ. 2024

Програмата за повече контейнери за смет в София се промъкна в СОС
25 Юли 2024

ГЕРБ и БСП спряха проекта за повече контейнери за смет в София
23 Юли 2024

Софиянци искат местене на колите преди чистене на улица
16 Дек. 2023

Новият кмет на София е засипан със сигнали срещу почистващите фирми
23 Ноем. 2023

Чистотата в София е в криза и при този шеф на инспектората
18 Окт. 2022

В "Младост" още чакат извозване на боклук от Великден
27 Авг. 2022

София е залята от сигнали за непочистени квартали и улици
16 Апр. 2022

"Спаси София" заподозря нова кражба от чистотата в града
10 Дек. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар