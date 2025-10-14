Дронове снимат контейнерите в "Красно село" и "Люлин"

Столичната община, заедно с експерти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, започна въздушно заснемане на район „Красно село“ с помощта на дронове, за да се проследи състоянието на контейнерите за отпадъци и да се оптимизират дейностите по почистване. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев по време на заснемането на район "Красно село", предаде БТА.

Той подчерта, че инициативата е част от по-широкия проект на Общината за изграждане на "дигитален двойник на града".

„В рамките на няколко часа дроновете ще облетят целия район и ще предоставят ценна информация – не само за състоянието на контейнерите за отпадъци, но и за пътната мрежа, зелените площи, неправилното паркиране и незаконните сметища“, обясни Терзиев.

Дроновете са заснели "Люлин" вчера.

По думите на кмета, данните ще бъдат използвани за по-ефективно планиране на дейностите по почистване, текущи ремонти и градско планиране. „Това е част от нашата цел да изградим дигитален двойник на града, който да обедини всички налични данни – подземна и надземна инфраструктура, изображения и модели за по-интелигентно вземане на решения“, каза кметът.

Терзиев допълни, че след анализа на заснетите изображения ще може по-прецизно да се насочват екипите за почистване и оптимизиране на маршрутите за сметоизвозване.

Дейностите се извършват съвместно с екип на Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет, ръководен от доц. Стелиян Димитров. Използват се две професионални безпилотни летателни системи с фиксирано крило, оборудвани с прецизни фотограметрични сензори.

Дроновете летят на височина около 120 метра и заснемат територията по предварително програмиран маршрут. "В рамките на около два часа ще бъде заснет целият район "Красно село", а до вечерта ще произведем цифров модел и ортофотокарта, отразяващи актуалната ситуация“, обясни той. През вчерашния ден от Националния университетски център за геопространствени изследвания и технологии са направили облитане на район "Люлин".

Данните ще бъдат качени в облачна платформа, достъпна както за Общината, така и за гражданите. „Информацията може да се използва за планиране на сметоизвозването, транспортната политика, поддръжката на зелените площи и общото управление на територията“, допълни доц. Стелиян Димитров.