Неизвестни дронове летят над Стокхолм, Копенхаген и Осло

Властите на Норвегия, Дания и Швеция заявиха, че неизвестни дронове прелитат над техните столици. Местните летища бяха затворени.



Летището в Копенхаген, столицата на Дания, спря да работи след съобщения за появата на няколко дрона. 2-4 големи безпилотни самолета са били забелязани над съседния проток Оресунд. Протокът разделя датския остров Шеланд от южната шведска провинция Сконе. Той е и един от най-натоварените морски пътища в района.

Повече от 15 полета бяха задържани или пренасочени към други летища - само един самолет е успял да кацне. Подробности за това чии са дроновете и откъде са пристигнали, все още няма, но местната полиция вече е отцепила района

Неизвестни безпилотни самолети са били забелязани над военни съоръжения в норвежката столица Осло, съобщава шведският вестник AftonBladet. Заради инцидента са задържани двама граждани на Сингапур, пише вестникът.

Дронове бяха забелязани и над Стокхолм. Шведският военен министър се закани, че ВВС ще свалят всяко неидентифицирано тяло над страната. "Швеция има право да защити въздушното си пространство, ако е необходимо - със сила", заяви той.