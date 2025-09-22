Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Неизвестни дронове летят над Стокхолм, Копенхаген и Осло

Днес, 00:01

Властите на Норвегия, Дания и Швеция заявиха, че неизвестни дронове прелитат над техните столици. Местните летища бяха затворени.

Летището в Копенхаген, столицата на Дания, спря да работи след съобщения за появата на няколко дрона. 2-4 големи безпилотни самолета са били забелязани над съседния проток Оресунд. Протокът разделя датския остров Шеланд от южната шведска провинция Сконе. Той е и един от най-натоварените морски пътища в района. 

Повече от 15 полета бяха задържани или пренасочени към други летища - само един самолет е успял да кацне. Подробности за това чии са дроновете и откъде са пристигнали, все още няма, но местната полиция вече е отцепила района

Неизвестни безпилотни самолети са били забелязани над военни съоръжения в норвежката столица Осло, съобщава шведският вестник AftonBladet. Заради инцидента са задържани двама граждани на Сингапур, пише вестникът.

Дронове бяха забелязани и над Стокхолм. Шведският военен министър се закани, че ВВС ще свалят всяко неидентифицирано тяло над страната. "Швеция има право да защити въздушното си пространство, ако е необходимо - със сила", заяви той. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

дронове, Копенхаген, Осло

Още новини по темата

3000 дрона пресъздадоха шедьоври на Микеланджело над Ватикана
17 Септ. 2025

Дронове спряха тока на контролирани от руските сили части на Украйна

03 Юни 2025

МВР пуска 34 системи с дронове за облитане на границите
12 Май 2025

Предвижда се затвор за управление на дронове без разрешение
10 Апр. 2025

Румъния прие закон за сваляне на чужди дронове
27 Февр. 2025

ВСУ унищожи руска огнехвъргачна система с дронове
16 Февр. 2025

Украински дронове пак удариха Рязан
26 Яну. 2025

Самолет от София за Рига кацна във Вилнюс заради дронове
15 Яну. 2025

Украйна удари с дронове и по Казан
21 Дек. 2024

Мистериозните дронове затвориха дори летище в Ню Йорк
15 Дек. 2024

Мистериозни дронове над САЩ предизвикаха яростта на Тръмп
14 Дек. 2024

Десетки украински дронове атакуваха Москва
10 Ноем. 2024

Amazon ще тества доставка с дронове в Обединеното кралство

16 Авг. 2024

Китай почти блокира плащанията от Русия
03 Авг. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар