Районният кмет за кризата: "Люлин" не заслужава да е сметището на София

От общо осем точки с големи контейнери, които следва бъдат разположени на територията на "Люлин", има само един, който не е с тези габарити и размери, представени вчера, а с много по-малък габарит. Това каза пред журналисти кметът на район "Люлин" Георги Тодоров след съвещанието на свикания от него Кризисен щаб за овладяване на кризата със сметоизвозването.

"Получих уверение, че до края на деня ще бъдат разположени всички осем контейнера", каза Тодоров. Той подчерта, че утре рано сутринта това ще бъде проверено и обществото ще бъде информирано дали се е случило.

"Ситуацията е кризисна и извънредна. Колегите са на терен цял ден и се установява, че по-голямата част от контейнерите за общ битов отпадък към този час все още не са извозени. Обичайно това за район "Люлин" се случва до към обяд", обясни Тодоров, цитиран от БТА.

Той увери, че районната администрация осигурява почистването на малките кошчета за боклук около спирките на градския транспорт, както и по улиците и булевардите. По думите му има около 800 малки кошчета на територията на района и те са почистени.

Кметът подчерта, че районът разполага с три камиона с товароносимост между пет и осем контейнера за битов отпадък, а има около 1500 големи сиви контейнера за общ битов отпадък.

"Изводите, които аз си правя, са, че следва да се оптимизира и интензифицира дейността по сметоизвозване. Да се премине на трисменен денонощен режим на работа с цялата техника, с която разполага Столична община и столичното предприятие за третиране на отпадъци. Така че да се минимизира в максимален обем това забавяне, защото всяко едно забавяне, всеки един ден, означава лавинообразно натрупване на отпадъци", каза още кметът на района.

"Люлин" не заслужава да бъде сметището на София. Тук живеят софиянци, с равни права на всички останали. Мой дълг е да опазим живота и здравето на гражданите. Правим всичко възможно", каза кметът. Той призова гражданите да бъдат бдителни и да пращат сигнали за проблеми и нередности. Кметът обяви още, че ще бъде разкрит и интернет сайт за подаване на сигнали, като от там те ще бъдат разпределяни към компетентните институции. Кметът призова също през следващия двуседмичен период да не бъдат изхвърляни едрогабаритни отпадъци.

На въпрос от журналисти какво ще случи след като изтече кризисната двуседмична организация на сметосъбирането, кметът отговори: "Това не мога да отговоря, защото не съм възложител на обществената поръчка, нито отговарям за тази дейност".

От Столична община обаче смятат, че всичко е под контрол и протича според предварително очакванията за извънреден режим. Оттам твърдят, че 10 камиона работят с приоритет да извозват отпадъците от контейнерите, с които хората са свикнали (старите, познати локации). Паралелно с това, за да улесни събирането, Общината поставят и допълнителни съдове, като се следи ситуацията къде е най-нужно. От утре, 6 октомври, на терен са мобилизирани 4 екипа доброволци, които ще помагат на хората с разяснения на четирите инструкции.

От Столичния инспекторат не изключват и саботажи. Те са засекли нерегламентирано изхвърляне на отпадъци – включително от търговски обекти в кофите за битова смет, което е абсолютно незаконно. От утре инспекторатът мобилизира допълнителни нощни дежурства на инспекторите, за да глобяват нарушителите на място. "Възможно е това да са саботажи, но те не ни притесняват, защото всеки ще си понесе отговорността," заявиха от Инспектората. И обещаха наказания за всяващите паника. “Напомняме, че съгласно чл. 326, ал. 1 от Наказателния кодекс, заблуждаващи знаци за тревога, се наказват с лишаване от свобода”, пише в специално разпратения бюлетин за кризата с боклука.

Няма да плащаме такса рекет, написа във Фейсбук профила си кметът на Столична община Васил Терзиев в неделя. Днес е първият ден от въведената временна двуседмична организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село". Продължаваме да осигуряваме услугата за всички граждани чрез ресурса на общинския завод за третиране на отпадъци (СПТО). Ситуацията е под контрол и протича според предварителните очаквания, написа Терзиев.

В публикацията той посочва, че екипите на СПТО са на терен от рано сутринта. За да улесним събирането, поставяме и допълнителни съдове, като следим ситуацията и нуждите на всеки квартал, увери кметът на София.

Представители на Столичен инспекторат засякоха нерегламентирано изхвърляне на отпадъци - включително от търговски обекти в кофите за битова смет, което е абсолютно незаконно. От утре мобилизираме допълнителни нощни дежурства на инспекторите, за да глобяват нарушителите на място, информира още той.

Терзиев призова гражданите да следват инструкции през следващите две седмици, публикувани на сайта на Столична община.

Няма да позволя на никого да изнудва софиянци. Единственият кандидат в обществената поръчка за районите “Люлин” и “Красно село” предложи цена, два пъти по-висока от прогнозните. Ако сега кажем, че е приемливо да ни натоварят двойно, това ще бъде новото ни ежедневие. София няма да се поддаде, написа Терзиев.

Благодаря на екипите на СПТО, Столичен инспекторат и всички, които продължават да работят неуморно. Осъзнавам, че може да има неудобства и ще направим всичко по силите си те да бъдат възможно най-малки. Апелирам за търпение, мобилизация, дисциплина и взаимопомощ. Заедно можем да се справим, написа още той.

Битови отпадъци

Според инструкциите битовите отпадъци трябва да бъдат изхвърлени в големите временни контейнери, които ще бъдат разположени на ключови места. Това трябва да улесни сметоизвозването и да позволи по-бързото обслужване на районите.

Мебели, едри и специфични отпадъци

Не изхвърляйте едрогабаритни, зелени и строителни отпадъци в посочения период. При необходимост използвайте площадките за предаване на отпадъци в съседни райони, където услугата продължава да се извършва по нормален график, гласят инструкциите на Столична община.

Разделно събиране

Изхвърляйте всички опаковки в цветните контейнери - пластмаса, стъкло, хартия, кашони, метал. Това намалява количеството битов отпадък и подпомага по-ефективното извозване, препоръчват от общината.