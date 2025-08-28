Медия без
Ремонтът на ключово кръстовище към "Люлин" набързо е отменен

И. д. зам.-кмет на София Никола Лютов, който възложи проекта, даде заден заради несъгласие на районния кмет

29 Авг. 2025Обновена
Кметът на "Люлин" твърди, че ремонтът е планиран зад гърба му и че има много по-спешни за оправяне кръстовища.
Ремонтът на голямото кръстовище на бул. "Сливница", бул. "Д-р Петър Дертлиев" и ул. "Адам Мицкевич" (по-известно като "Орион" - бел. ред.) се отменя, съобщиха от Столична община. От там добавят, че отпада и промяната на маршрутите на автобусни линии №№ 82, 83, 108, 309, 310, на тролейбусни линии №№ 6, 7 и разкриването на временна тролейбусна линия №7А, която се отнася за 30 август 2025 г. Причината е изразено несъгласие с ремонта от страна на кмета на район "Люлин" Георги Тодоров. 

В своя позиция вр.и.д. заместник-кмет на направление “Обществено строителство” Никола Лютов заяви, че е възложил ремонта на кръстовището, защото представлява ключова инфраструктура не само за "Люлин", но и за районите "Връбница", "Сердика", "Надежда" и "Илинден". В същото време той посочва, че отменя решението за ремонта "поради ясно изразеното несъгласие и заявената позиция от страна на кмета на "Люлин". 

"Г-н Тодоров, на практика, блокира инвестиционно намерение на Столична община с прогнозен размер от около 1,2 млн. лв. Макар че това безспорно е една много значима инвестиция в района, тя нямаше да е толкова критично важна, ако кметът на район "Люлин" успяваше да се възползва от различните разработени механизми за финансиране и изпълнение на благоустройствени ремонтни дейности...", пише още Лютов.

Ден по-рано софиянци и гости на града бяха сюрпризирани с новината, че тази събота натовареното кръстовище ще бъде затворено за двуседмичен ремонт. Оказа се, че за районния кмет Георги Тодоров реконструкцията, организирана от Столичната община, също е била изненада, при това неприятна. Той реагира остро с публикация във Фейсбук, в която твърди, че предстоящият ремонт на "Орион" изобщо не е бил съгласуван с него. И изразява недоумение, че точно това е кръстовище е избрано за спешно саниране, при положение че многократно е сезирал Голямата община за "много по-критични участъци от пътната инфраструктура на района".

Според люлинския кмет по-належащи за ремонт са следните кръстовища: 

  • бул. "Панчо Владигеров“ и бул. "Захари Стоянов 
  • бул. "Панчо Владигеров“ и бул. "Д-р Петър Дертлиев 
  • бул. "Луи Пастьор“ и бул. "Джавахарлал Неру 
  • целият бул. "Д-р Петър Дертлиев“
  • бул. "Сливница“ от ул. "Орион“ до Околовръстен път.

Тодоров отбелязва също, че "в момента тече ремонт на бул. "Ал. Стамболийски“ и трамвай № 8 не се движи по трасето си в район "Люлин“, което можеше да се използва за ремонт именно на някоя от тези по-належащи пътни отсечки".

 

Раздори

Георги Тодоров е един от районните кметове, които обвиниха в корупция столичния зам.-кмет Никола Барбутов. Барбутов бе арестуван и отстранен от поста, разследването на сигналите продължава, а искрите между "малки" кметове и голямата столична община явно пак хвърчат. 

