Поморие: плащаш за смет само колкото замърсиш

Илияна Кирилова До края на 2026 г. такса смет ще продължи да се определя според данъчната оценка на имотите.

Поморие тества нов модел за таксите за боклук - те вече се събират на принципа „замърсителят плаща“.

Тази възможност за извозване на отпадъците може да се избере след Нова година от общините в страната. Повечето от тях обаче все още нямат техническа възможност за това, макар принципът да е заложен в европейското законодателство и да е основан на реално изхвърленото количество отпадък. В България задължителното му прилагане беше отложено за 2027 г.

"Те свикнаха да разделят отпадъка в торби. Те им бяха взимани от врата на врата. Преминахме към инсталирането на оборудване на 13 точки в квартала, което ние наричаме шелтъри. То представлява контейнери със затворен достъп. Има четири вида контейнери с контролиран достъп - за хранителен отпадък, за хартия, за големи обемни кашони и за стъкло", коментира пред БНТ Георги Петков, Община Поморие.

По думите му всяко домакинство получава номерирани сиви чували за смесен отпадък, който не подлежи на рециклиране. А предприятието им по сметосъбиране минава с камиони, които са оборудвани с четци. "При хвърляне на торбата със съответния RFID код, тя минава през четеца на камиона и се зачислява към съответното домакинство. Така знаем всеки какъв обем смесен отпадък изхвърля. Това е нещото, което ще бъде таксувано от следващата година като такса битови отпадъци", обяснява той. Според него едва около 10% от целия отпадък на едно домакинство е смесен и на практика хората няма да плащат големи сметки при желание от тяхна страна да разделят боклука.

Повечето общини обаче не бързат с въвеждането на принципа "замърсителят плаща". Димитър Гавазов, кмет на община Сунгурларе, коментира, че имат комисия, която работи в тази посока, но към момента все още нямат приета наредба. По думите му около 70% от общините у нас нямат готовност за приемането ѝ.

