Поморие: плащаш за смет само колкото замърсиш

70% от общините у нас нямат готовност за въвеждане на този модел

Днес, 20:30
До края на 2026 г. такса смет ще продължи да се определя според данъчната оценка на имотите.
Илияна Кирилова
Поморие тества нов модел за таксите за боклук - те вече се събират на принципа „замърсителят плаща“.

Тази възможност за извозване на отпадъците може да се избере след Нова година от общините в страната. Повечето от тях обаче все още нямат техническа възможност за това, макар принципът да е заложен в европейското законодателство и да е основан на реално изхвърленото количество отпадък. В България задължителното му прилагане беше отложено за 2027 г.

"Те свикнаха да разделят отпадъка в торби. Те им бяха взимани от врата на врата. Преминахме към инсталирането на оборудване на 13 точки в квартала, което ние наричаме шелтъри. То представлява контейнери със затворен достъп. Има четири вида контейнери с контролиран достъп - за хранителен отпадък, за хартия, за големи обемни кашони и за стъкло", коментира пред БНТ Георги Петков, Община Поморие.

По думите му всяко домакинство получава номерирани сиви чували за смесен отпадък, който не подлежи на рециклиране. А предприятието им по сметосъбиране минава с камиони, които са оборудвани с четци. "При хвърляне на торбата със съответния RFID код, тя минава през четеца на камиона и се зачислява към съответното домакинство. Така знаем всеки какъв обем смесен отпадък изхвърля. Това е нещото, което ще бъде таксувано от следващата година като такса битови отпадъци", обяснява той. Според него едва около 10% от целия отпадък на едно домакинство е смесен и на практика хората няма да плащат големи сметки при желание от тяхна страна да разделят боклука.

Повечето общини обаче не бързат с въвеждането на принципа "замърсителят плаща". Димитър Гавазов, кмет на община Сунгурларе, коментира, че имат комисия, която работи в тази посока, но към момента все още нямат приета наредба. По думите му около 70% от общините у нас нямат готовност за приемането ѝ.

