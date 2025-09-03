Медия без
"Спаси София" иска билетът за транспорта да струва 80 евроцента

Партията предлага закръгляне от 2 евроцента в полза на гражданите

03 Септ. 2025Обновена
Спаси София

"Спаси София" предлага билетът за градския транспорт от януари 2026 година да струва 80 евроцента. Настоящата цена от 1.60 лв. при превалутиране по официалния курс е 82 евроцента, но "Спаси София" предлагат закръглянето да е в полза на гражданите. Партията е изготвила предложение за цени на всички превозни документи и настоява те да бъдат въведени в пакет с други мерки в областта на градския транспорт. 

"Неприемливо е тази ситуация да се използва, за да се предложи цена на билет от 1 евро да речем", коментира лидерът на "Спаси София" Борис Бонев. 

"Спаси София" предлага и реална дигитализация на превозните документи, които да станат част от телефонните портфейли. Оттам предлагат съществуващото в момента приложение Sofia plus, което се използва в момента само за платеното паркиране, да влязат билетите и картите за градския транспорт - да могат да се купуват и зареждат през приложението, както и абонаментите за обществени паркинги. 

"Платформата за дигитализация ще позволява на ЦГМ да интегрира и външни оператори  - велосипеди и автомобили под наем, оператори на съседни общини - като градския транспорт, и т.н. Тези общини - Костинброд, Перник, и др. ще могат да интегрират превозните си документи в софийската система. Така София най-накрая ще започне да става агломерационен оператор на транспорта", обясниха от "Спаси София". При приемане на съответното законодателство системата ще позволява да се ползва през нея и единен превозен документ, комбиниращ различни видове транспорт. Предвидено е промените в наредбата за условията за пътуване в градския транспорт да бъдат разгледнаи идната седмица на заседание на СОС. 

Партията се опасява от тежкото състояние на "Столичен автотранспорт" и счита, че се подготвя приватизиране на много линии. "Спаси София" недоумява и защо този ключов ресор с над 600 млн. лв. капитал годишно и досег до над 1 млн. пътници дневно стои 5-ти месец без ресорен заместник-кмет на фона на тежките проблеми. 

 

БЮДЖЕТ 

В профила си във "Фейсбук" лидерът на "Спаси София" коментира и направената от отиващия си зам.-кмет на София с ресор финанси Иван Василев прогноза за изпълнение на бюджета за 2025-а година. Според Василев бюджетът ще бъде изпълнен на 100% като приходи, което означава, че няма риск и за разходната му част. Според Бонев това доказва излишната истерия и неверните твърдения, направени около приемането бюджета на София. Както "Сега" писа, той бе прекроен от мнозинството, оказа се пълен с грешки и бе върнат и повторно гласуван, но отново по волята на мнозинството. 

"Конкретно "Спаси София" бяхме обвинени от привърженици и политици от ДБ в какви ли не грехове (любимият - че сме се съюзили с ГЕРБ, въпреки че точно "Спаси София" е партията, която никога не е управлява с ГЕРБ 🫡). От студио в студио техни представители и вече бившият зам.-кмет по финанси твърдяха, че бюджетът е напълно нереалистичен, че приходите няма как да се изпълнят и какво ли още не. В любимите медии стояха гръмки заглавия и обвинения в съзаклятие с ГЕРБ и нито дума за изцяло непрофесионалния начин, по който беше извършена цялата бюджетна процедура от СО. И о, чудо", написа във "Фейсбук" Бонев. 

 

Ключови думи:

столичен градски транспорт

