София готви нова автобусна линия през "Малинова долина"

Днес, 15:15
"Малинова долина" преди ударното застрояване.
Снимка: Архив
Нова автобусна линия, която да обслужва квартал "Малинова долина", ще обсъди Столичният общински съвет на предстоящото си заседание в четвъртък. Предложението на е на зам.-кмета Виктор Чаушев, кмета на район „Студентски“ Петко Горанов и общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев и цели да подобри транспортното обслужване на квартала, който през последните години бе застроен интензивно. за подобряване транспортното обслужване в квартал „Малинова долина“.

Според вносителите на предложението автобусната линия може да бъде въведена без да натоварва разходите, защото ще доведе до икономия на човекочасове при обслужването на най-натоварените участъци по булевардите „Г. М. Димитров“ и „Симеоновско шосе". 

Предлага се новата автобусна линия да бъде с номер 97 и да се движи по следния маршрут - от метростанция „Фр. Ж. Кюри" (локално платно) - метростанция „Г. М. Димитров" - бул. „Г. М. Димитров" - бул. „Симеоновско шосе" - ул. „Проф. Иван Странски" - ул. „Проф. Живко Сталев" - ул. „Георги Русев" и обратно по бул. „Симеоновско шосе" до метростанция „Фр. Ж. Кюри".

Също така трябва да се проектират и разкрият 5 нови спирки както следва:

·Спирка „Метростанция Фр. Жолио-Кюри“ - на бул. „Драган Цанков" при изхода на метростанция „Фр. Ж. Кюри" в посока Телевизионна кула;

· Спирка „Бл. 64, ж.к. Студентски град" на ул. „Живко Сталев" при бл. 64;

· Спирка „Ул. Тодор Йончев" - на ул. „Живко Сталев" при ул. „Тодор Йончев”;

· Спирка „Детска градина 190" - на ул. „Живко Сталев" при ул. „Едуард Генов";

·Спирка „Ул. Боян Боянов" - на ул. „Георги Русев" при ул. „Проф. д-р Боян Боянов".

Според предложеното решение ще бъде въведена и нова организация на движението по локалното платно на бул. „Драган Цанков" между ул. „Никола Мирчев" и ул. "Фредерик Жолио Кюри", включително обособяване на спирка и промяна в паркирането и посочността на улицата. Предвижда се и забрана на паркирането на ул. „Георги Русев" между ул. „Живко Сталев" и бул. „Симеоновско шосе".

Предложенията ще бъдат гласувани на предстоящото заседание на градския парламент в четвъртък, а новата линия трябва да бъде пусната не по-късно от 1-ви декември.

