ЦГМ обяви графика на столичния транспорт по празниците

Днес, 17:23

Центърът за градска мобилност (ЦГМ) съобщи как ще се движи общественият транспорт в София в предстоящите дни около Коледа и Нова година. 

На 22, 23, 29 и 30 декември за релсовия транспорт промени няма да има - трамваите, тролеите и метрото ще се движат по обичайните си делнични разписания. За автобусите обаче ще има някои промени. В посочените дни няма да бъдат обслужвани линии 58, 68, 75, 294, У1, У2, Х43, 58, 68, 75 и 294.

По Коледа - на 24, 25 и 26 декември, всички ще са с празнично разписание. 27 и 28 декември са събота и неделя, така че разписанието ще е обичайното за уикенд. 

В новогодишната нощ (31 декември срещу 1 януари) от 23:30 ч. до 04:30 ч. градският транспорт ще работи по следния график: 

Трамваи

• Линия №5 – на 30 минути

• Линия №7 – на 40 минути

• Линии №10, №11, №18 – на 60 минути

• Линии №20,  №22 – на 50 минути

• Линия №27 – на 40 минути

Тролеи

• Линии №1, №2, №7 – на 50 минути

• Линия №9 – на 70 минути

Автобуси

• Линия №72 – на 50 минути

• Линия №73 – на 75 минути

• Линия №83 – на 65 минути

• Линия №85 – на 70 минути

Метро

• Линии №1, 2 и 4 – интервал от 17 до 34 минути

• Линия №3 – на 20 минути

 

ЦГМ, столичен градски транспорт

