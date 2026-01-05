Един загина и четирима са ранени след предполагаема гонка

Млад мъж загина, а четирима са ранени при тежка катастрофа край Велико Търново. Инцидентът е станал малко след полунощ на изхода на града в посока Прохода на Републиката.

Ударили са се три коли, като по неофициална информация до сблъсъка се е стигнало при организирана гонка в района.

Четиримата ранени са настанени са лечение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов". По данни на лечебното заведение двама са в ортопедия, а други двама - в хирургия с различни гръдни травми.

Освен полицаи и екипи на Спешна помощ, на място са пристигнали и служители на Пожарната, които са рязали една от колите, за да извадят ранените. Участъкът е останал временно затворен часове наред.

На местопроизшествието са извършени огледи, по случая е образувано досъдебно производство.

По-късно и прокуратурата пусна официално съобщение за инцидента, в което се потвърждава за един загинал и четирима пострадали с причинени средни телесни повреди.

Държавното обвинение разказва и, че около 00,30 часа на 05.01.2026 г. на първокласен път I-5 (в участъка в местността „Дълга лъка“ в гр. Велико Търново) е настъпило пътнотранспортно произшествие с участието на три леки автомобила - "Фолксваген Голф" и „Сеат“, движещи се в посока от гр. Велико Търново към гр. Дебелец и управлявани от правоспособни водачи от с. Присово и от гр. Горна Оряховица на по 18 години, и насрещно движещ се „Опел Корса“, управляван от 23-годишен жител на Горна Оряховица.

В резултат на произшествието на място е починал пътник в лекия автомобил „Опел Корса“. Водачите на другите два автомобила и пътниците в тях са получили различни наранявания и са настанени за лечение в болница.

Причините за настъпилото пътнотранспортно произшествие са в процес на изясняване. По първоначални данни идващият от гр. Велико Търново лек автомобил „Фолксваген“ е навлязъл в лентата на насрещно движещия се „Опел“, където е настъпил удар между тях, след което последният е отхвърлен в другата лента и там настъпва втори удар с движещия се зад фолксвагена лек автомобил „Сеат“.

Извършен е оглед на местопроизшествието с участието на автоексперт и съдебен лекар. Водачите са изпробвани за алкохол и наркотични вещества с техническо средство като резултатите са отрицателни. Взети са им и кръвни проби за изследване, резултатите от което се очакват, разказва прокуратурата

Разпитват се свидетели, назначени са експертизи и под ръководството на Окръжна прокуратура-Велико Търново продължава извършването на всички необходими действия по разследването за пълното изясняване на причините и обстоятелствата, довели до инцидента.