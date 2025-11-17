ЕС рязко се притесни от ненаказаната голяма корупция в България

Сътрудничеството между институциите за борба с корупцията в България е добро, но има нужда от усилия за трайно постигане на напредък по случаи на корупция по високите етажи на властта. Това заяви днес еврокомисарят по правосъдието Майкъл Макграт на пресконференция след заседанието на Съвета на ЕС по общи въпроси, цитиран от БТА. Европейските министри обсъдиха положението с върховенството на закона в нашата страна, Германия, Ирландия и Чехия.

Присъдите за корупция по високите етажи на властта в България досега са ограничен брой, посочи Макграт. Остават пропуски по отношение правилата за почтеността на служителите на високи управленски постове. Предприети са стъпки за реформа на Комисията за борба с корупцията, необходими са допълнителни усилия за постигане на ефективност от нейната работа и за нейната независимост, добави той. Еврокомисарят отбеляза, че този въпрос е свързан с плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Отчетох липса на съдебно преследване и присъди по случаи на корупция по високите етажи на властта, обобщи Макграт. Той добави, че по въпроса за медийната свобода е изразил тревога от политизирането на медийния регулатор, но е отчел въведената прозрачност при предоставянето на държавни средства за реклама.

Еврокомисарят допълни, че е приветствал предприетите наскоро у нас промени, свързани с наблюдението на върховенството на закона и ПВУ. Отбелязах, че са направени стъпки за промени в законодателството за борба с корупцията и за прозрачност при лобирането, влязоха в сила мерки за защита на подателите на сигнали, каза Макграт.

Годишният диалог на Съвета на ЕС за върховенството на закона беше предприет от 2015 г., а от 2020 г. беше разширен и обхвана разговори по общи въпроси на законността и обсъждане по държави. Всяка година европейските министри се събират на три заседания, посветени на върховенството на закона в отделни групи държави.

Само часове по-рано изненадващо стана ясно, че върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия ще бъде една от темите на днешния Съвет "Общи въпроси" в Брюксел.

Дискусията се проведе в контекста на годишния диалог относно принципите на правовата държава. България беше представена от министъра на правосъдието Георги Георгиев.

Въпросът за страната ни влезе във фокуса на европейските институции, след като председателят на либералите в Европейския парламент Валери Айе поиска Европейската комисия да спре всички средства за България по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани със съдебната реформа. Причината - ареста на варненския кмет Благомир Коцев. По-късно Еврокомисията удържа на страната ни над 210 млн. евро при второто плащане по ПВУ, заради неизпълнение на реформата на Антикорупционната комисия.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев участва в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“ на ЕС, което се проведе днес в Брюксел. Дискусията беше посветена на годишния диалог относно принципите на правовата държава, след публикуването на шестия Годишен доклад на Европейската комисия за върховенството на правото в ЕС (8 юли 2025 г.), обхващащ България, Чехия, Ирландия и Германия, разказва и министерство на правосъдието.

Министър Георгиев определил диалога като ключов инструмент за взаимна отчетност и за укрепване на високите европейски стандарти. Той представил постигнатия от правителството напредък по реформите в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост в областите „Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие“, „Антикорупция“, „Въвеждане на задължителна съдебна медиация“ и „Подобряване на рамката за несъстоятелност“, цитират от МП.

България е успяла през изминалите 10 месеца да навакса изоставането си от последните 3 години в реформите в област „Правосъдие“, предвидени в Плана, подписан през април 2022 г. Министърът отбеляза, че последната голяма реформа е новия Закон за лобизма, който е изработен, след консултации с ЕК и ОИСР и предстои да бъде подложен на обществено обсъждане.

В изпълнение на препоръките от Годишния доклад Министерството на правосъдието е подготвило проект за подкрепа по Инструмента за техническа помощ на ЕС, насочен към повишаване на капацитета за разследване на корупция по високите етажи на властта. Проектът е подаден за оценка, като очакваното одобрение ще допринесе за изграждането на специализиран капацитет и за засилено междуинституционално сътрудничество при тежки корупционни разследвания.

Министър Георгиев информирал Съвета и за редица други законодателни инициативи в областта на административното и гражданското право, дигитализацията на административното правосъдие и укрепването на механизма за отчетност на главния прокурор – мярка, насочена към засилване на ефективния съдебен контрол.

В рамите на своята визита в Брюксел, министър Георги Георгиев се срещна и бившия белгийски премиер Софи Велемес и настоящ председател на Мониторингова подгрупа към Комисията за демокрация, върховенството на правото и основни права на ЕП. Двамата обсъдиха изпълнението от България на препоръките в доклада на ЕК за върховенство на правото.

По късно министър Георгиев разговарял и с Рагна Фидестол, изпълнителния директор на Норвежкия финансов механизъм, с която обсъди началото на новия програмен период по който България ще получи 35 милион евро за проекти за достъп до правосъдие, противодействие на домашното насилие и инвестиции за подобряване на условията в затворите.