Община Варна спря строеж на баровски комплекс на Галата

Забраната е временна, след обществено недоволство

Днес, 06:33
Строежът в началото, преди дърветата под него да бъдат изсечени.
Строежът в началото, преди дърветата под него да бъдат изсечени.

Община Варна спря временно административното производство по одобряване на проект за строеж на поредния огромен баровски жилищен комплекс. Тъй е планиран до нос Галата, върху бивше военно поделение. В гористия терасовиден към морето район през последните години възникнаха и други мастодонти, а този път строежът, тръгнал преди няколко месеци, привлече ескалиращо обществено недоволство. На място се появяваха купища отсечени дървета. Спирането идва именно след жалби на граждани и неправителствени организации - ще се проверява за неправомерна сеч, дали се активират свлачищни процеси, извършени ли са закононарашуния.

От разпространената информация от общината става ясно, че при нея не е постъпвало искане за строеж. Съответно не е издавано. Входирани са заявление за издаване на скица за недвижим имот с виза (през май 2024 г.) и заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти (от юли 2025 г.). Като цяло процесът датира доста назад в годините. През 2007 г. МРРБ издава предварително разрешение за извършване на строителни дейности. Документът стъпва върху по-ранно инженерно проучване на „Геозащита“ – Варна. Налично е и одобрение на експертния съвет по устройство на територията към общината. През месец септември 2007 г. в общината одобрен ПУП, с което теренът става урегулиран поземлен имот с параметри на застрояване. През 2018 г. по предложение на кметството общинския съвет отменя строителната забрана за част от територията на селищното образувание „Зеленика“, където попада въпросната земя.

"Административното производство се спира до установяване на фактическата обстановка и по отношение на необходимостта от нова процедура на преписката в МРРБ. Целта на община Варна е да извърши проверка на кореспонденцията с министерството. Главният архитект, в изпълнение на задълженията си в административното производство за съгласуване и одобряване на заявени инвестиционни проекти от „Панорама инвест“ ЕООД, е изпратил и запитване до Окръжна и Районна прокуратура дали има образувани производства срещу решение на РИОСВ – Варна относно оценка на въздействие на околната среда (ОВОС)", се казва още в съобщението на кметството.

РИОСВ не случайно попада във фокуса на критиката. Според еколога и бивш зам.-министър на околната среда и водите Тома Белев проектът не може да се реализира без процедура по екологична оценка. Вместо това се е действало по линия на ОВОС, но с решение, че няма нужда от оценка на въздействието. "Процедурите по ОВОС трябва да се прекратят от РИОСВ и да се пратят инвеститорите към процедурите по екологична оценка. Странно е, че РИОСВ-Варна не познава добре закона", написа той във "Фейсбук".

Собственик на „Панорама инвест“ е дружеството "ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН", управител е Валентин Вълев. В интернет вече върви реклама на комплекса, който е предвиден да се изгради на пет етапа - с десетки сгради, стотици паркоместа, хиляди обитатели и гледка към града и морето.  

