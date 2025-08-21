Главният архитект на Варна не дава исканата от временния кмет оставка

Странно съжителство обогатява екшъна в ръководството на община Варна. Месец след като временният кмет Павел Попов призова главния архитект Виктор Бузев да подаде оставка поради коствало милиони "бездействие" - оставка няма. Главният архитект си е все така на работа. Съответно Попов, поне формално, му е началник. Как се "работи" така в един управленски екип, в който би трябвало да царува доверие и съгласуваност, а ако липсват, поне да няма противопоставяне - енигма. Също така е интересно какви ли точно са били междуличностните отношения в ръководството на община Варна и преди ареста на Благомир Коцев, тъй като и двамата бяха съвсем близо до кмета.

Бузев бе почти през цялото време главен архитект и в мандатите на Иван Портних (ГЕРБ). На финала Портних го отстрани с мотива, че взел незаконни решения в полза на частния бизнес на Коцев (ПП-ДБ). След като Коцев стана кмет, съдът върна на поста Бузев. Коцев го остави да продължи, макар че голяма част от феновете на ПП-ДБ от години са настроени срещу него.

Актуалният скандал гръмна двадесетина дни след задържането на Коцев. Изпълняващият функциите кмет Павел Попов (ДСБ, ПП-ДБ) обвини Бузев, че е през 2020 г. не е предал навреме препис от влязло в сила разрешение за строеж на апарт-хотел. Частните собственици на имота, в който вече имало построен обект, са ищци в производството срещу общината. На първа инстанция казусът е решен в полза на общината, но на следващата съдът е приел, че поради забавянето те са получили от изпълнителя на обекта намален размер на обезщетение. Така общината е осъдена да плати 2.7 млн. лв. Окончателното решение бе повод Попов да поиска от Бузев да освободи поста.

Освен това Попов отправи и закана за регресен иск - главният архитект да отговаря по закона за държавните служители за "вредите", причинени "умишлено или при груба небрежност на държавата или на гражданите". По информация на "Сега" и по това направление засега Бузев печели - местният окръжен съд е оставил без уважение молба за допускане на обезпечителна мярка на бъдещ иск срещу него.

Развитието на сагата предстои. Експерти коментираха, че трудно може да се очаква един главен архитект да предава документи на граждани, за процедурата си има друг ред - не издържа основната критика срещу Бузев, че не е предал навреме преписа по казуса. Аргументът очевидно не се споделя от Попов, не е изключено той да повтори апела. Още по-любопитен, не само заради този случай, а по принцип, е фактът, че на 31 август изтича "мандата" на Попов - поне така излиза от заповедта на Коцев за Попов, разпространена преди седмици от председателя на общинския съвет Христо Димитров; до момента няма публична информация какво ще се случва по върховете в общината след края на август.

ОПИТ ДО ПОСЛЕДНО

Успоредно с всичко това общината е подала молба до Върховния административен съд за отмяна на решението, с което е осъдена по казуса с апарт хотела. Мотивът: "наличие на нови обстоятелства и доказателства от съществено значение, които не са били известни при разглеждането на делото". Молбата е 5-членен състав да гледа делото.

