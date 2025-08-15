Медия без
Варненският протест мъждука с "При Пламенка" и "Белезници"

Проявите в защита на Благомир Коцев продължават рехаво

Днес, 20:17
"Пламенка" в действие пред протестиращите.
"Пламенка" в действие пред протестиращите.

Протестите в защита на варненския кмет Благомир Коцев продължават през отпускарския август, но пък са доста по-малочислени в сравнение с дните след задържането му. Много по-близки са до пърформанса, отколкото реални демонстрации.

В днешния 15 август, когато се чества Денят на Варна, събитията бяха две. Най-напред десетина гражданина си сложиха белезници на ръцете и ги вдигнаха демонстративно на централния площад "Независимост", докато течеше градското честване на празника. Подкрепи ги временният кмет Павел Попов. Протестиращите бяха далеч от официалните лица, свирещият оркестър бе с гръб към тях  - протестната полза се изразява единствено в снимки в социалните мрежи. Вечерта пък се проведе събитие "На вечеря при Пламенка". Сборният пункт бе заведение на Пламенка Димитрова, по чийто сигнал тече разследването срещу Коцев. Както се очакваше, то се оказа затворено. Макар да бе широко анонсирано в мрежите и медии, събитието събра 60-70 души. Не мина без веселба, след като мъж, традиционно вече, се преобрази на Пламенка с перука.  

В първите дни на август пък протест поиска оставката на председателя на общинския съвет Христо Димитров - не къде да е, а пред фирмения му офис. Обаче Димитров нямаше от какво да се притеснява, тъй като се събраха точно 9 души.

Белезници и честване:

"Вечеря с Пламенка":

 

