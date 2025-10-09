ФИФА включи Георги Иванов-Гонзо в комисия

БГНЕС Президентът на ФИФА Джани Инфантино (вдясно), който бе най-видният гост на тържеството за 100-годишнината на българския футбол, предостави място на Георги Иванов (вляво) в Комитета за техническо развитие.

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов-Гонзо беше включен в една от постоянните комисии на ФИФА. Той стана член на Комитета за техническо развитие, чиято задача е стратегическото развитие на футболната игра.

Това стана ясно от публикувания списък на всички комисии, които ще съставляват структурата на световната централа в следващия четиригодишен цикъл - до 2029 г. Съставът и имената на членовете бяха обсъдени на 2 октомври, по време на Съвета на ФИФА в Цюрих.

"Постоянните ни комисии ще доведат до по-голямо участие на нашите асоциации членки, конфедерациите и други заинтересовани страни в процесите на вземане на решения. Има увеличено представителство на жените и по-фокусирана техническа експертиза в различни области, свързани с футбола. С други думи, ФИФА ще бъде по-добре подготвена да посрещне бъдещето", коментира президентът Джани Инфантино.

Любопитен факт е, че председател на Комитета за техническо развитие е грузинецът Леван Кобиашвили. Президентът на Грузинската федерация е председател и на Футболната комисия към УЕФА, която се занимава с развитието на играта на национално и клубно ниво. А зам.-председател там е тъкмо Георги Иванов.

В структурите на ФИФА има само още един българин. Това е зам.-изпълнителният директор на БФС и дългогодишен служител в международния отдел Ивета Банкова-Стоянова. Тя е част от Комисията по футзал, като може да се предположи, че нейното присъствие се дължи именно на политиката за все по-силно интегриране на жените в комисиите и останалите ръководни органи на ФИФА.

За сравнение, в комисиите на УЕФА, които бяха определени в началото на юли 2025 г., България е представена малко по-обхватно. Стоянова е и там - като член на комисията "Национални състезания". Освен тях нея и Георги Иванов, бяха кооптирани още трима от ръководството на БФС. Изп.директор Андрей Петров е член на комисията, отговаряща за програмата "Хеттрик". Другият зам.-изпълнителен директор, освен Стоянова - Добрин Гьонов, е в комисията, отговаряща за статута на играчите, техните трансфери и регулирането на отношенията с футболните агенти. Техническият директор на БФС Кирил Котев пък е член на Административния експертен панел на УЕФА.