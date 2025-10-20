Случаят "Вуцов" провокира внасянето на Етичен кодекс в БФС

Вратарят Светослав Вуцов беше подкрепен и от Асоциацията на българските футболисти (АБФ) заради причините за отказа му да играе на този етап за националния отбор. От синдиката на професионалните футболисти дори обявиха, че като продължение на тази тема ще внесат в БФС предложение треньорите и футболистите да подписват Етичен кодекс на поведение, който да бъде неразделна част от техния трудов договор. Във въпросния кодекс ще бъдат включени "основните принципи и норми, определящи поведението и взаимоотношенията на участниците във футболния процес". "Убедени сме, че моралът и възпитанието са ценности, които трябва да бъдат в основата на промяната в българския футбол, и ние сме готови да работим в тази посока", се посочва в декларацията, подписана от президента на АБФ Мила Христова и нейният заместник Димитър Илиев.

В позицията се изразява пълна съпричастност към Вуцов: "На всички е известно, че България не разполага с голям брой качествени футболисти. Затова е недопустимо да съсипваме и малкото, които имаме. Ние заставаме в подкрепа на Светослав Вуцов и сме готови да му осигурим психологическа и юридическа помощ, ако самият той пожелае. Мястото на Светослав е в националния отбор и ние сме убедени, че той ще бъде важна част от неговото настояще и бъдеще."

Призовава се също така БФС да намери изход от създалата се ситуация. Развитие по темата се очаква утре след срещата, която бе инициирана от президента на футболния съюз Георги Иванов със Светослав Вуцов, представители на "Левски", както и селекционера на националния отбор Александър Димитров и неговия екип.

Но от АБФ подчертават, че предложението за Етичен кодекс на поведение не е свързано само с оплакването на Вуцов за психически натиск в националния отбор, а и заради постъпили подобни сигнали и от други играчи. "Случаят със Светослав е само върхът на айсберга. По-тревожното е, че на клубно ниво съществуват редица подобни случаи, които, по разбираеми причини, не достигат до широката общественост", алармираха още от синдиката на българските футболисти.