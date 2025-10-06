Селекционерът нарочно искал да изолира националите в Правец

Новият селекционер на мъжкия национален отбор по футбол Александър Димитров намекна, че играчите не са били концентрирани до момента по време на лагерите си на базата на БФС в Бояна. Именно по тази причина той е решил да проведе в Правец подготовката преди предстоящите две квалификации за Мондиал 2026 - срещу Турция в събота от 21:45 ч. на ст. "Васил Левски" и срещу Испания на 14 октомври във Валядолид.

"Бил съм в Правец и с предишни отбори - юноши и младежи. Условията за подготовка са много добри. И на Бояна са добри, но исках да изолирам отбора изцяло, за да прекарваме време заедно. Сега всяка секунда е ценна", обясни Димитров.

Той към момента няма други проблеми с контузени, освен отпадналия в събота Емил Ценов. Само Лукас Петков ("Елверсберг", Гер) не пристигна за първата тренировка, като се очаква на лагера късно тази вечер.

Селекционерът се оправда защо не е започнал подмладяването на състава още сега: "Имаме важната задача да подмладим отбора, но група повече от 23 човека не е удачна за работа. Защото някой път имаме тактически тренировки и се налага да има извадени от тренировката хора, за да се получи желан брой на терена."

В същото време Димитров даде да се разбере, че не смята да отписва по-възрастните играчи като Георги Миланов, Антон Недялков и Александър Колев. "Те са оставили една дълбока следа в националния отбор и ще са част от националния отбо и по-нататък. Вратите са отворени за всеки. Във всеки един момент можем да извикаме човек, когато някой отпадне. При Алекс Колев е малко по-трудно заради разстоянието от Китай", каза треньорът.

Той говори и за предстоящия си дебют срещу Турция. "По-добре грозна победа, отколкото красива загуба или поне нещо да покажат, че имат желание. Резултатът винаги е бил водещ. Разбираме много добре ситуацията, в която се намираме и силните отбори, срещу които се изправяме. В младежкия отбор имахме силни съперници, но сме се представяли много достойно. Искам тези резултати, тази енергия и агресия, която трябва да я има, да я прехвърлим и в мъжкия национален отбор. Това е мотото и в това се целим", обясни Димитров.

Никак не е сигурно дали Кирил Десподов ще остане капитан и при новия селекционер, който намекна, че с екипа си ще използват нови методи, за да решат кой ще носи лентата. "Капитанската лента от много години е била като някаква ябълка на раздора. Ще седнем, ще поговорим с играчите. Днес говорихме за първи път. Имаме методи и критерии - който отговори на тях, той ще изведе с капитанската лента България. Важното е да носят отговорност - и в тренировъчния, и в състезателния процес", отсече селекционерът.