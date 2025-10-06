Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Селекционерът нарочно искал да изолира националите в Правец

Александър Димитров иска за начало грозни победи, а не красив футбол и не е зачеркнал по-възрастните футболисти

Днес, 18:41
Новият селекционер на мъжкия национален отбор по футбол Александър Димитров говори преди първата обща тренировка на лагера в Правец.
СПОРТАЛ
Новият селекционер на мъжкия национален отбор по футбол Александър Димитров говори преди първата обща тренировка на лагера в Правец.

Новият селекционер на мъжкия национален отбор по футбол Александър Димитров намекна, че играчите не са били концентрирани до момента по време на лагерите си на базата на БФС в Бояна. Именно по тази причина той е решил да проведе в Правец подготовката преди предстоящите две квалификации за Мондиал 2026 - срещу Турция в събота от 21:45 ч. на ст. "Васил Левски" и срещу Испания на 14 октомври във Валядолид.

"Бил съм в Правец и с предишни отбори - юноши и младежи. Условията за подготовка са много добри. И на Бояна са добри, но исках да изолирам отбора изцяло, за да прекарваме време заедно. Сега всяка секунда е ценна", обясни Димитров.

Той към момента няма други проблеми с контузени, освен отпадналия в събота Емил Ценов. Само Лукас Петков ("Елверсберг", Гер) не пристигна за първата тренировка, като се очаква на лагера късно тази вечер.

Селекционерът се оправда защо не е започнал подмладяването на състава още сега: "Имаме важната задача да подмладим отбора, но група повече от 23 човека не е удачна за работа. Защото някой път имаме тактически тренировки и се налага да има извадени от тренировката хора, за да се получи желан брой на терена."

В същото време Димитров даде да се разбере, че не смята да отписва по-възрастните играчи като Георги Миланов, Антон Недялков и Александър Колев. "Те са оставили една дълбока следа в националния отбор и ще са част от националния отбо и по-нататък. Вратите са отворени за всеки. Във всеки един момент можем да извикаме човек, когато някой отпадне. При Алекс Колев е малко по-трудно заради разстоянието от Китай", каза треньорът.

Той говори и за предстоящия си дебют срещу Турция. "По-добре грозна победа, отколкото красива загуба или поне нещо да покажат, че имат желание. Резултатът винаги е бил водещ. Разбираме много добре ситуацията, в която се намираме и силните отбори, срещу които се изправяме. В младежкия отбор имахме силни съперници, но сме се представяли много достойно. Искам тези резултати, тази енергия и агресия, която трябва да я има, да я прехвърлим и в мъжкия национален отбор. Това е мотото и в това се целим", обясни Димитров.

Никак не е сигурно дали Кирил Десподов ще остане капитан и при новия селекционер, който намекна, че с екипа си ще използват нови методи, за да решат кой ще носи лентата. "Капитанската лента от много години е била като някаква ябълка на раздора. Ще седнем, ще поговорим с играчите. Днес говорихме за първи път. Имаме методи и критерии - който отговори на тях, той ще изведе с капитанската лента България. Важното е да носят отговорност - и в тренировъчния, и в състезателния процес", отсече селекционерът.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Александър Димитров, мъжки национален отбор

Още новини по темата

България си избра Северна Македония за съперник на Евроволей 2026
04 Окт. 2025

Контузия промени плановете на селекционера Александър Димитров
04 Окт. 2025

Националният селекционер отложи подмладяването за друг път
03 Окт. 2025

Народните представители станаха на крака за световните вицешампиони
01 Окт. 2025

Долу ръцете от волейболистите!
01 Окт. 2025

Хиляди посрещнаха волейболистите пред "Александър Невски"
30 Септ. 2025

Волейболното чудо на България е сребърно
28 Септ. 2025

Волейболните герои стигнаха до финал с Италия
27 Септ. 2025

Дебютант от чужбина бе повикан за мачовете с Турция и Испания
26 Септ. 2025

Волейболният устрем отведе България до 1/2-финал на Мондиал 2025
25 Септ. 2025

Новият селекционер върна в А тима най-скъпия български защитник
25 Септ. 2025

БФС сложи за селекционер треньор без никакви успехи
24 Септ. 2025

Волейболният президент: Голямата ни цел остава ЛА 2028
23 Септ. 2025

България се завърна в Топ 8 на световния волейбол
22 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар