Контузия промени плановете на селекционера Александър Димитров

БГНЕС Редовно виканият преди в националния отбор Кристиан Димитров (№5, в бял екип) първоначално беше оставен извън списъка от селекционера Александър Димитров, но след това бе включен по спешност.

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по футбол Александър Димитров направи принудителна промяна в състава за предстоящите две квалификации за Мондиал 2026 - домакинството срещу Турция на 11 октомври и гостуването срещу Испания на 14 октомври. Заради контузия отпадна младият защитник Емил Ценов (23 г.), който от около месец играе за руския "Оренбург". Той игра за пръв път за мъжкия национален тим в предишните два мача - загубите с по 0:3 от Испания и Грузия.

На негово място селекционерът повика футболиста на "Левски" Кристиан Димитров. Интересното е, че 28-годишният защитник, който редовно получаваше повиквателни при предишния треньор Илиан Илиев, вчера не попадна в разширения състав за следващите два мача. Вчерашното решение на Александър Димитров веднага предизвика коментари, тъй като бранителят играе редовно и се представя на добро ниво за "сините", които в момента са лидер в класирането на Първа лига.

Кристиан Димитров и останалите повикани национали ще се явят на лагер в Правец, където новият селекционер е решил да проведе подготовката преди мача с Турция. До момента държавният тим тренираше преди двубоите си на базата на БФС в Бояна.