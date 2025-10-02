"Олимпиакос" рухна в Мадрид

ЕПА/БГНЕС Александър Везенков дриблира с топката, удържайки напора на Факундо Кампацо по време на сблъсъка между "Олимпиакос" и "Реал" в Мадрид.

"Олимпиакос" с Александър Везенков в състава изигра кошмарно второ полувреме и в частност отчайваща последна четвърт в гостуването срещу "Реал" (Мадрид) и допусна първа загуба през новия сезон в Евролигата по баскетбол. Гръцкият гранд отстъпи със 77:89 в испанската столица, след като имаше аванс от 10 точки след първата част и 6 точки на почивката.

Гостите от Пирея стартираха вихрено в зала "Мовистар Арена" и натрупаха аванс от 29:19 след първите 10 минути. А след вторите водеха с 53:47, като все още поддържаха добра дистанция пред "кралския клуб". След паузата обаче играта на гърците постепенно започна да се разпада, като в четвъртата част тимът на Йоргос Барцокас буквално рухна - 8:25 във финалните 10 минути.

Везенков остана на косъм от "дабъл-дабъл" завършвайки с 13 т. и 9 борби, но като цяло българската звезда също се представи на посредствено ниво. Стрелбата на нашия национал не спореше и той приключи с успеваемост едва 3 от 13 от игра (2 от 8 за две точки и 1 от 5 за тройка). От наказателната линия Саша финишира 6 от 6.

Тайлър Дорси завърши като най-резултатен за "Олимпиакос" с 20 т., Еван Фурние добави 14 т., 5 асистенции и 3 борби, а Никола Милутинов отбеляза 10 т. и хвана 9 борби.

Топреализатор в двубоя стана Марио Хезоня с 18 т. за победата на "Реал". Габриел Дек допринесе с 13 т. и 6 борби за първия успех на тима в два изиграни мача през 2025/2026 г. в най-престижния клубен турнир на Стария континент.